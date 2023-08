Scontro tra due moto in via Somma: tre feriti, un uomo in codice rosso al San Martino

Genova. Incidente ieri sera in via Donato Somma a Nervi: per cause da accertare due moto si sono scontrate e in tutto tre persone sono finite all’ospedale.

È successo poco prima delle 22.00. Sul posto la Croce Verde di Bogliasco, la Pubblica Assistenza Nerviese e la Croce Rossa di Sori, oltre all’automedica del 118 di Genova e agli agenti della polizia locale, intervenuti per i rilievi sul luogo del sinistro e per regolare il traffico.

Ad avere la peggio è stato un uomo di mezz’età che ha riportato una frattura del femore e altre lesioni. Vista la dinamica dell’infortunio, è stato portato in codice rosso all’ospedale San Martino.

Le altre persone coinvolte hanno subito ferite più lievi e sono state accompagnate in codice verde al Galliera e al San Martino.