Scontrini shock? L’iniziativa provocatoria di un bar ligure: caffè a 70 cent se ti porti da casa tazzina, cucchiaino e zucchero

Millesimo. Espresso a 70 centesimi per i clienti che si portano da casa tazzina, cucchiaino e zucchero. L’iniziativa è della “Bottega del caffè”, bar di piazza Italia a Millesimo, e nasce dopo le polemiche che hanno travolto la Liguria in questi giorni per il piattino vuoto fatto pagare due euro da un ristorante di Finale Ligure, “L’Osteria del Cavolo”.

In tanti hanno criticato la decisione dei ristoratori, alcuni anche inondando il locale di recensioni negative su Google, altri invece hanno manifestato la loro solidarietà alla titolare che ha spiegato: “Ho portato 4 piattini vuoti per condividere i piatti ordinati, per noi è lavoro in più”.

E questa ondata di polemiche ha spinto i gestori del bar valbormidese a lanciare una provocazione: “È proprio di questo che si tratta – spiega a IVG Valentina Venturino, che lavora nel locale insieme ai genitori Marina ed Elio – Tutto è nato da una battuta goliardica, dopo aver letto i vari articoli che raccontavano la vicenda di Finale e anche la replica della ristoratrice, mio padre ha lanciato la proposta: ‘perché non diciamo ai clienti di portarsi da casa tazzina, cucchiaino e zucchero e facciamo pagare il caffè 70 centesimi’”.

Detto, fatto. La famiglia ha preparato i volantini con cui questa mattina ha tappezzato il dehors fisso per informare i clienti che da lunedì 14 agosto (il locale è chiuso la domenica) avranno la possibilità di pagare meno l’espresso. “Il servizio ‘completo’ ovviamente sarà ancora garantito, sempre al prezzo di 1,20 euro (a causa dei rincari nei mesi scorsi abbiamo dovuto alzare il prezzo), mentre chi vorrà partecipare all’iniziativa avrà lo sconto”.

Una trovata che, oltre a lanciare un segnale importante e a cercare di incentivare i consumi, cerca anche di andare incontro all’ambiente: “Ci permetterà di risparmiare sull’energia elettrica e sull’uso del detersivo – sottolinea Valentina – così come fanno in molti paesi all’estero. In Olanda, ad esempio, mi è capitato più volte di vedere iniziative simili”.

“Noi baristi, come i ristoratori, riceviamo tante richieste ogni giorno, a volte anche piuttosto strane. Noi abbiamo sempre cercato di accontentare i clienti, ma è molto difficile per tutti soprattutto in questo momento di crisi con i prezzi che sono saliti alle stelle. Ora quindi la sfida la lanciamo noi, speriamo che in molti clienti la accolgano”, conclude Valentina.