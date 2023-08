Sciarborasca, dal 25 al 28 agosto torna la festa patronale, divertimento tra sacro e profano

Cogoleto. Torna la festa patronale di Sciarborasca dedicata a Sant’Ermete: la kermesse si svolgerà a partire dalle ore 17 di venerdì 25 agosto nelle piazze Sant’Ermete e Don Pastorino (Cogoleto – Ge) proseguendo fino a lunedì, giorno del Santo Patrono, con la processione e lo spettacolo pirotecnico. Tutti i giorni merenda con le tradizionali focaccette classiche e farcite, cena sotto le stelle, musica e animazione per bambini.

Ecco il programma completo delle quattro giornate:

Venerdì 25 agosto

Ore 17,00 merenda con le tradizionali focaccette, anche farcite

Ore 19,00 apertura stand gastronomici e area ristoro con tavoli

Ore 21,30 baby dance e tributo ai Red Hot Chili Peppers

Sabato 26 agosto

Ore 17,00 tradizionali focaccette, anche farcite

Ore 19,00 apertura stand gastronomici e area ristoro con tavoli

Ore 21,30 baby dance e tributo ai Blues Brothers

Domenica 27 agosto

Ore 17,00 merenda con le tradizionali focaccette, anche farcite

Lunedì 28 agosto

Ore 17,00 tradizionali focaccette, anche farcite

Ore 19,00 apertura stand gastronomici e area ristoro con tavoli

Ore 20,00 Santa Messa e processione dei crocifissi

Ore 21,30 baby dance e musica con “I Cugini della Corte”

Ore 23,00 spettacolo pirotecnico (condizioni meteo permettendo)

Nei pressi dell’evento, in via Falcone, è disponibile un ampio parcheggio auto con possibilità di sosta anche per i camper.