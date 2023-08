Scatta un sensore dell’antincendio, evacuazione al Matitone

Genova. Un’evacuazione dell’edificio del Matitone, in via Cantore, a Genova, è scattata poco dopo le 15 di oggi pomeriggio.

Decine di impiegati comunali e non solo sono stati fatti uscire dal grattacielo e fatti attendere per precauzione nei giardini sottostanti.

Non si è trattato di un’esercitazione, è stato appurato dopo pochi istanti. L’allarme è scattato a causa dell’attivazione di un sensore antincendio al 12esimo piano.

Sono state fatte le opportune verifiche ma al momento non sembrano esserci roghi in atto. I vigili del fuoco sono stati informati dell’accadimento e sono intervenuti per accertamenti.

Articolo in aggiornamento