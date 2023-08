Sant’Olcese, ancora in corso la bonifica dell’incendio alla Benfante: aperta inchiesta

Genova. È ancora in corso l’opera di bonifica dell’incendio a Sant’Olcese, divampato ieri mattina all’interno del capannone della Benfante-ReLife Recycling, storica azienda di raccolta, smaltimento e recupero di rifiuti cartacei.

A Manesseno, in via Gramsci, a partire dalle 7 di domenica mattina, a bruciare sono state le balle di carta destinate al riciclo e la plastica stoccata nel magazzino. La struttura è in gran parte collassata.

In breve tempo, una colonna di denso fumo nero, potenzialmente tossico, si è alzata in cielo e ha invaso la zona tanto che la sindaca del Comune di Sant’Olcese, con un’ordinanza, ha chiesto ai cittadini di tenere le finestre di casa chiuse. Non ci sono stati feriti o intossicati.

La Procura di Genova ha aperto un’inchiesta. I pm vogliono appurare se ci sia stato un malfunzionamento negli impianti di sicurezza o se possa essersi trattato di un gesto doloso.

A Sant’Olcese anche i tecnici Arpal per effettuare i campionamenti dell’aria per definire quali sostanze siano state sprigionate, fortunatamente comunque la pioggia ha abbattuto gran parte delle polveri nelle emissioni.