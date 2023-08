Sanità, i sindacati: “Caldo nei reparti, situazione insostenibile”. Il Galliera: “Consapevoli, lavoriamo su migliorie”

Genova. Nei giorni scorsi era stata la Cgil a denunciare il clima rovente nei reparti dell’ospedale Galliera di Genova e a mettere in guardia sui rischi per la salute di degenti e operatori, oggi a prendere parola è la Funzione pubblica della Cisl.

“Siamo stati avvisati della situazione divenuta ormai insostenibile in diversi reparti dell’ospedale Galliera, a causa della climatizzazione che, per una ragione o per l’altra, non è efficiente. In alcune unità operative questa non funziona, in altre non è efficace ed in altre ancora parrebbe non esistere proprio”, spiegano Gabriele Bertocchi, segretario generale Cisl Fp Liguria e Andrea Manfredi, componente della segreteria regionale Cisl Fp Liguria.

I sindacati, la Cisl come la Cgil, si sono rivolti in questi giorni anche a Regione e Alisa, da cui è stata lanciata una direttiva alle aziende sanitarie di mettere in atto tutte le soluzioni praticabili per garantire una temperatura adeguata ai ricoverati e al personale impegnato nell’assistenza.

“La stessa condizione si presenta ormai ogni estate, in concomitanza del periodo in cui la calura si fa maggiormente sentire. Quest’anno gli sforzi dell’azienda si sono concretizzati nella fornitura di alcuni condizionatori mobili, che sembrano però non essere funzionali allo scopo. La Cisl Fp Liguria ha già chiesto un intervento di assoluta urgenza per risolvere il problema nell’immediato, sollecitando contestualmente modifiche strutturali che risolvano il problema anche per il futuro.

Un riferimento che tira in ballo anche il progetto di realizzazione del nuovo ospedale Galliera, tema sollevato dalla stessa direzione del nosocomio – in una nota – si dice consapevole della situazione di disagio.

“La direzione del Galliera, dispiaciuta e conscia del disagio creato dall’ondata di caldo di quest’ultimo periodo, come ripreso anche da alcune testate giornalistiche locali, desidera assicurare i degenti dell’ospedale, i loro familiari e gli operatori tutti che l’ente si sta adoperando per fronteggiare al meglio tale situazione”, si legge nel comunicato.

“Al tal fine, già negli ultimi mesi erano sono stati acquistati e installati ulteriori 60 condizionatori portatili, portando il numero totale attualmente in uso a oltre 150. A ciò si aggiunga che l’aumento del carico elettrico, dovuto all’uso dei condizionatori, in alcuni casi determina disagi per gli operatori, costretti al riavvio delle suddette apparecchiature. Proprio per questo motivo è stato definito il progetto e stanziati fondi aggiuntivi per poter effettuare alcuni importanti adeguamenti impiantistici, per la realizzazione dei quali sono in corso le procedure ad evidenza pubblica”, prosegue la direzione del Galliera.

Tuttavia, le possibili migliorie nei reparti di degenza non risultano di facile attuazione, particolarmente nei padiglioni storici dell’ospedale, a causa dell’altezza degli stessi, quasi nove metri, e della presenza di finestroni alti tre metri.

“L’ente, nella consapevolezza che la soluzione ottimale sia la realizzazione di un nuovo ospedale, mai come in questo momento necessario, come dimostrano gli attuali disagi, conseguenza dei ritardi subiti dall’opera, non certo per volontà dell’ente o delle istituzioni che hanno sempre garantito il loro sostegno, sta comunque individuando ulteriori soluzioni impiantistiche migliorative nelle aree di maggiore criticità per pazienti e operatori”.

La scorsa settimana era stata la direzione del policlinico San Martino a correre ai ripari di fronte alle richieste di alcuni pazienti. Si era agito in quel caso con la dotazione di condizionatori mobili e scorte d’acqua per alleviare la calura di degenti e personale. Inoltre erano state intensificate le rilevazioni con termoigrometri certificati presso tutti i reparti dell’area ospedaliera.