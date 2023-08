San Fruttuoso, lite condominiale degenera in rissa: quattro persone in ospedale

San Fruttuoso. Serata di Ferragosto movimentata in via Cellini, sulle alture di San Fruttuoso, dove una lite scoppiata tra alcuni condomini si è trasformata in una rissa.

Visto che la situazione stava generando, alcuni abitanti allertati dalle grida hanno chiamato il numero d’emergenza. Alla fine sul posto sono arrivate ben quattro ambulanze: Croce Bianca Genovese, Nuova Volontari del Soccorso di via Moresco e di San Fruttuoso e Croce Gialla.

Da quanto risulta, tutte le persone coinvolte si sono fatte portare in ospedale per ottenere un referto medico ai fini legali, ma nessuno avrebbe riportato ferite importanti. Nella lite è rimasta coinvolta anche una ragazza minorenne, trasferita all’ospedale Gaslini.

Sul posto sono arrivate le volanti della polizia per calmare gli animi e fare luce sull’accaduto.