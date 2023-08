Genova. Incidente nel pomeriggio di giovedì in via Villa Rocca, a San Quirico, in Valpolcevera, dove un uomo ha perso il controllo dell’auto su cui stava viaggiando finendo ribaltato in mezzo alla strada.

La richiesta di soccorso al 112 è arrivata intorno alle 15.30, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre per aiutare l’automobilista, un ottantenne, a uscire dall’abitacolo e per mettere in sicurezza il mezzo per la rimozione. L’incidente è avvenuto in una stretta strada che dalla sponda del Polcevera porta al cimitero di San Biagio, una via che ha complicato non poco le operazioni di soccorso.

Presenti anche i mezzi della Croce Bianca di Bolzaneto e della Croce Azzurra Fegino, cui l’uomo è stato affidato per il trasporto all’ospedale Villa Scassi. Le sue condizioni non sarebbero gravi.