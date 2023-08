Genova. Residenti di Sampierdarena ancora una volta svegliati nel cuore della notte da un episodio di violenza, nello specifico da una rissa scoppiata in via Buranello.

Le grida hanno iniziato a risuonare nel quartiere intorno alle due di notte, e sono stati tanti gli abitanti della zona che si sono affacciati alle finestre, esasperati e anche un po’ rassegnati, per capire cosa stesse accadendo. In strada cinque uomini che si stavano picchiando e spintonando, apparentemente una lite degenerata tra due gruppi rivali.

La rissa da via Buranello si è spostata nelle vie limitrofe, ed è andata avanti per quasi un’ora tra gli insulti e le botte tra contendenti e le richieste, urlate dalle finestre, dei residenti di “farla finita”. Neppure la minaccia di chiamare le forze dell’ordine li ha fatti desistere, ma soltanto spostare. E tra chi abita in zona sale la frustrazione e gli animi si scaldano sempre di più, con pressanti richieste di aumentare controlli e presidi sul territorio alla luce dell’ennesimo episodio di questo genere avvenuto negli ultimi mesi.

Tra i più eclatanti, la maxi rissa dello scorso giugno, quando una quarantina di persone si sono affrontate in strada di fronte a un bar di via Sampierdarena, alcune brandendo bottiglie di vetro. L’arrivo delle volanti della polizia aveva disperso solo in parte i contendenti, mentre altri avevano continuato a picchiarsi, alimentati dall’alcol, costringendo gli agenti a usare spray urticante e taser per fermarli. E sempre nella notte tra mercoledì e giovedì, in via Rolando, due prostitute sono state prese a calci e pugni da due uomini in cerca di compagnia che le hanno avvicinate e poi aggredite quando hanno capito di avere davanti due transessuali. Una di loro è stata portata all’ospedale Villa Scassi per le ferite riportate.