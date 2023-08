Incidente a Sampierdarena, perde il controllo dell’auto e finisce ribaltato

Genova. Incidente nel pomeriggio di martedì in via San Bartolomeo del Fossato, dove un uomo di 70 anni ha perso il controllo dell’auto, che è andata a sbattere ed è finita ribaltata in mezzo alla strada.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 16 all’altezza della curva della chiesa. L’uomo è stato inizialmente soccorso da alcune persone che hanno assistito alla scena e lo hanno aiutato a uscire dall’abitacolo, ed è stato poi affidato alle ambulanze inviate dal 118 per il trasferimento all’ospedale Villa Scassi. Sul posto presenti anche i vigili del fuoco e la polizia locale, che ha chiuso temporalmente la strada per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dell’auto.

Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione, nonostante l’urto molto violento. Ferito a una mano, è arrivato in ospedale in codice rosso e immediatamente sottoposto ad accertamenti per escludere problemi più gravi.