Sampierdarena, fiamme dal cantiere di un palazzo: intervento dei vigili del fuoco

Genova. Intervento dei vigili del fuoco di Genova questa mattina all’alba nel quartiere di Sampierdarena, per l’incendio divampato nei pressi di un cantiere.

L’allarme è scattato in via Orgiero, nella zona della Campasso. I residenti si sono accorti che qualcosa non andava per via del fumo e fiamme.

Hanno subito chiamato i pompieri che sono arrivati sul posto. L’incendio, spento prima che potesse propagarsi troppo, è partito dal cantiere edile di un edificio.

Ancora da chiarire le cause del rogo, se partite qualche macchinario o se appiccate al materiale utilizzato per la ristrutturazione della facciata.