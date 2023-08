Genova. Gli alunni della succursale della scuola secondaria di primo grado dell’IC Barabino di Sampierdarena potranno iniziare il nuovo anno scolastico nella sede del Centro Civico Buranello.

I lavori per mettere in sicurezza l’aula in cui, nell’aprile scorso, si era verificato il crollo di un controsoffitto sono infatti in fase di ultimazione, e dopo un ultimo sopralluogo verrà dato il via libera definitivo. A settembre, dunque, gli studenti potranno sedersi ai banchi regolarmente.

“Nonostante il breve tempo trascorso, grazie a un ottimo lavoro dei tecnici del Comune di Genova, abbiamo una scuola con i controsoffitti integralmente rinnovati in tutti i locali – ha detto il vicesindaco Pietro Piciocchi, che qualche giorno fa ha effettuato un sopralluogo nella succursale – un nuovo impianto elettrico e un nuovo sistema di illuminazione, tutte le aule e gli spazi comuni completamente rasati e riverniciati con bellissimi colori”.

Il crollo era avvenuto durante il ponte del 25 Aprile e non si erano registrati feriti, ma il materiale caduto dal controsoffitto aveva danneggiato banchi e sedie. La procura di Genova aveva aperto un’inchiesta per compiere accertamenti sull’accaduto, e gli alunni erano stati smistati in altri istituti per terminare l’anno.

“Il cronoprogramma prevede la riapertura per l’inizio dell’anno scolastico, e i lavori stanno andando bene. C’è ancora qualche lavoro da fare, ma sono soddisfatto – ha confermato il presidente – Era stato disposto anche il cambio degli infissi, ma per ora si sono limitati a cambiare i vetri, gli infissi veri e propri verranno cambiati attraverso un altro finanziamento. La cosa mi preoccupa un po’, perché sarà difficile interrompere le lezioni per farlo, ma l’importante è che gli alunni potessero tornare in classe a settembre. Il 4 abbiamo programmato un nuovo sopralluogo con il vicesindaco, la dirigente scolastica e i rappresentati dei genitori per avere conferma delle riparazioni e della messa in sicurezza».