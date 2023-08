Investita da un’auto a Sampierdarena, dodicenne in codice rosso al Gaslini

Genova. Una ragazzina di 12 anni è stata investita da un’auto nel primo pomeriggio di giovedì in via San Bartolomeo del Fossato, a Sampierdarena, ed è stata portata all’ospedale Gaslini in codice rosso.

L’incidente è avvenuto all’altezza del civico 80, nei pressi delle strisce pedonali. La ragazzina stava appunto attraversando quando è stata colpita da un’auto che stava sopraggiungendo. Subito soccorsa, sul posto sono intervenute l’ambulanza della Croce Oro di Sampierdarena e l’automedica inviata dal 118, che l’hanno stabilizzata e poi accompagnata al pronto soccorso del Gaslini per un sospetto trauma cranico.

La strada è stata parzialmente chiusa dalla polizia locale per consentire le operazioni di soccorso, e intorno alle 15 si procedeva a senso unico alternato. Presenti gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale per i rilievi e l’accertamento della dinamica.