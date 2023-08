Sampdoria Women, Toti rilancia: “Al Ferraris le partite casalinghe del campionato”

Genova. “Regione Liguria segue con fiducia l’evolversi della situazione legata alla Sampdoria Women e alla sua possibilità di proseguire l’attività della prima squadra dopo i segnali di apertura comunicati ieri dalla società”.

A scriverlo in una nota stampa il presidente di Regione Liguria Giovani Toti: “Auspichiamo che si possa risolvere la problematica riguardante l’impianto sportivo, adeguato secondo le nuove normative emanate dalla Figc, e che la città di Genova possa ospitare le partite casalinghe dell’unica squadra ligure di serie A femminile”.

“Avere a Genova una società di calcio femminile che gareggia nella massima serie – aggiunge l’assessore allo Sport Simona Ferro – è un orgoglio per l’intera città: per questo dev’esserci un lavoro di squadra da parte di tutti. Resto convinta che si possa ancora trovare una soluzione utile per salvaguardare un’eccellenza sportiva della nostra regione”.

