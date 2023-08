Sampdoria Women, Toti: “Auspichiamo che Genova possa ospitare le partite casalinghe”

Genova. “Regione Liguria segue con fiducia l’evolversi della situazione legata alla Sampdoria Women e alla sua possibilità di proseguire l’attività della prima squadra dopo i segnali di apertura comunicati ieri dalla società”.

A scriverlo in una nota stampa il presidente di Regione Liguria Giovani Toti: “Auspichiamo che si possa risolvere la problematica riguardante l’impianto sportivo, adeguato secondo le nuove normative emanate dalla Figc, e che la città di Genova possa ospitare le partite casalinghe dell’unica squadra ligure di serie A femminile”. Tra gli impianti disponibili in città, si starebbe valutando la possibilità di usare l’impianto sportivo della Sciorba.

“Avere a Genova una società di calcio femminile che gareggia nella massima serie – aggiunge l’assessore allo Sport Simona Ferro – è un orgoglio per l’intera città: per questo dev’esserci un lavoro di squadra da parte di tutti. Resto convinta che si possa ancora trovare una soluzione utile per salvaguardare un’eccellenza sportiva della nostra regione”.

Sull’argomento è intervenuta anche l’assessora allo Sport del Comune di Genova, Alessandra Bianchi: “Dopo la recente manifestazione di impegno finalizzata a una soluzione espressa dalla nuova proprietà, è auspicio della nostra amministrazione che la Sampdoria Women possa disputare il prossimo campionato di Serie A, dopo la salvezza raggiunta la scorsa stagione. Un’annata che, nonostante le vicissitudini societarie, ha visto la squadra guidata da mister Salvatore Mango mostrare grandissima professionalità e uno speciale attaccamento alla maglia”.

“Poter vantare una formazione nel massimo campionato è un motivo d’orgoglio per tutta la città e per l’amministrazione, in particolare alla vigilia dell’anno che ci vedrà insigniti del titolo di Capitale Europea dello Sport – ha detto Bianchi – Come Comune siamo disponibili a lavorare insieme alla società e a tutti gli interlocutori coinvolti per trovare un impianto che possa ospitare le gare casalinghe. Sono in contatto con i massimi vertici della Lega nazionale dilettanti Liguria e stiamo ragionando sulla Sciorba, interessata dal rifacimento del manto, un intervento che consente l’omologazione per la massima serie femminile. È volontà condivisa trovare un campo di casa a Genova, qualora, come ci auguriamo, si trovi l’intesa per permettere alla Sampdoria Women di proseguire la propria esperienza”.