Sampdoria Women, la Società annuncia potenziali investitori: le nove tesserate riprendono gli allenamenti

Genova. La notizia che tanti aspettavano potrebbe concretizzarsi. La Sampdoria comunica che prosegue l’impegno verso la ricerca della migliore soluzione per la sua prima squadra Women.

Dopo il comunicato ufficiale dello scorso 19 luglio, il club fa sapere di aver attivato diverse interlocuzioni istituzionali (con Federcalcio, Lega e tutto il settore femminile) e imprenditoriali, anche al di fuori del territorio ligure, per non rinunciare al campionato di Serie A Femminile, per tutelare e salvaguardare i rapporti di lavoro delle calciatrici professioniste, la loro professionalità nonché la regolarità stessa della competizione.

Proprio nelle ultime settimane si è aperta un’opportunità di dialogo, favorita da alcuni nuovi potenziali investitori.

Intanto le nove atlete tesserate hanno già sostenuto le visite mediche e riprenderanno gli allenamenti a Bogliasco con tutte le facility che il club mette loro a disposizione: staff tecnico, atletico e medico oltre alle proprie strutture sportive.