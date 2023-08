Sampdoria, ‘wishful thinking’.

Genova. Quel processo mentale che porta a crearci convincimenti positivi (gli inglesi lo chiamano ‘wishful thinking’), stando alle voci odierne, non troverà conferme nell’arrivoalla Sampdoria di Gian Marco Ferrari, la cui operazione di trasferimento ha evidentemente incontrato qualche impedimento di difficile superamento, ma a quanto pare, gli uomini mercato del Doria si stanno dimostrando molto attenti al benessere psicologico dei tifosi blucerchiati…

Scherzi a parte, non sarà di sicuro il mancato arrivo del difensore del Sassuolo (l’ingaggio di González e le buone prove di Murru ne riducono il bisogno) a smorzare quella sensazione di un ottimo lavoro che si avverte spulciando i nomi dei tanti giovani che stanno arricchendo la rosa, a partire dall’ultima ufficializzazione del prestito di Sebastiano Esposito (diritto di opzione e contro-opzione).

Certo, qualche partenza ha creato qualche dispiacere, come ad esempio la cessione temporanea di Matteo Stoppa al Catanzaro, perché ogni volta che il fantasista entrava, a partita in corso, tirava fuori dal cilindro qualche primizia frutto della sua ottima tecnica e fantasia.

Ma come dicevamo prima, tanto per mantenere viva la ‘visione desiderosa’ dei tifosi, al posto di Stoppa viene proposto, addirittura da Equipe e Le Parisien, il possibile arrivo del funambolico mancino Noha Lemina, un potenziale fenomeno del PSG, classe 2005, doppio passaporto Gabon/Francia, le cui apparizioni estive con la prima squadra parigina, lo pongono in ottica di rinforzo per Pirlo, piuttosto che per Sassarini, cui potrebbe invece essere destinato il 2004, Mateus De Frauda Lustosa, portoghese/brasiliano del Boavista , un altro esterno offensivo, la cui buona visione di gioco gli consente di giostrare anche a centrocampo.

Insomma, aria nuova e soprattutto fresca, frutto di un nuovo corso, che si sta dimostrando estremamente attento ai giovani, non limitandosi solo al territorio italiano.

Poi, come abbiamo già detto nei giorni scorsi, il voto al mercato estivo (in ogni caso alto) non potrà prescindere dall’essere influenzato dall’arrivo o meno di Roberto Pereyra, punto focale nella centralità del progetto ‘Pirlo’, che si è speso per convincere, della bontà dei programmi, ‘El Tucu’, sulle cui tracce si è messo anche il Torino.

Attendibilità del progetto che (oltre al carisma del mister doriano) ha convinto anche Petar Stojanović, che ha preferito il Doria alla Fiorentina (dove avrebbe avuto meno spazio) e Frosinone.

Sempre a proposito di ‘wishful thinking’, qualche tifoso vorrebbe sostituire La Gumina e De Luca (lo vorrebbe il Lecco, assieme a Di Stefano), con Mirko Marić (Monza) e Gennaro Borrelli (Frosinone), senza dimenticare le opportunità (legate al destino della Reggina) di Rivas, Majer e Gagliolo, mentre è tutto fatto con lo Stoke City, per il passaggio, Oltre Manica, di Mehdi Léris (si attende solo l’ufficializzazione).