Sampdoria vs Ternana. Pirlo: “Vogliamo comandare per novanta minuti, fuori come in casa”

Se serviva un assist all’autostima della giovane Sampdoria che si appresta a scendere in campo questa sera alle 20,30 contro la Ternana, eccolo servito direttamente da Andrea Pirlo. L’allenatore “gasa” la truppa con un paio di frasi forti: “Tra casa e trasferta non deve esserci differenza. Vogliamo dominare le partite dal primo al novantesimo anche se sappiamo che ci sono squadre più attrezzate di noi“.

In effetti, in Coppa Italia contro il Sudtirol la Sampdoria ha tenuto tantissimo la palla. Quanto per merito e quanto per scelta degli avversari lo si capirà vedendo Murru e compagni nelle prossime gare contro formazioni meno difensive rispetto a quella di Bisoli. Così Pirlo tra coppa e prima di campionato: “Abbiamo avuto lunedì contro il Sudtirol un assaggio di questo campionato, che sarà difficile e con tante squadre di categoria e di livello alto . Affronteremo una squadra anch’essa in costruzione. Dovremo essere pronti a capire che tipo di partita ci aspetterà”.

Come Bisoli, anche l’allenatore degli umbri ha giocato con Pirlo: “Conosco Lucarelli, ha fatto molto bene. Vorranno fare bella figura alla prima gara casalinga. Noi andremo lì per fare la partita: casa o fuori casa per noi non deve cambiare niente. La mentalità deve essere sempre la stessa, proveremo a comandare su tutti i campi”.

Il goal del Sudtirol è nato da un errore nella costruzione dal basso da parte di Depaoli. Un incidente che non deve, secondo il mister, né spaventare né spingere a un atteggiamento diverso: “La costruzione dal basso è un valore aggiunto che serve per avere il comando del gioco e quindi tenere gli avversari lontano dalla porta. Abbiamo avuto padronanza della partita, loro hanno creato solo su nostri errori. Vogliamo dominare dal primo al novantesimo e provare a giocare nella metà campo avversaria”.

Non ci sarà Borini mentre si vedrà dal primo minuto Stankovic: “Non ha nulla di grave, c’è bisogno di qualche giorno ancora. Non lo vogliamo rischiare. Domani giocherà Stankovic, si è allenato bene e ha capito cosa vogliamo specialmente in fase di impostazione”.

Nel cantiere aperto blucerchiato, lavori in corso per la trasformazione totale di capitan Murru da terzino a centrale. Pirlo crede molto in lui: “È veloce, potente e ha tecnica. Si sta mentalizzando nel nuovo ruolo. Sta a lui fare lo step mentale in più per diventare il giocatore che sappiamo può essere”.

“Non possiamo raccontare favole ai nostri tanti tifosi – conclude l’allenatore -. Sappiamo che la stagione è dura, la squadra è in costruzione. Ci sono squadre attrezzate e non siamo la più forte. Tuttavia, abbiamo i mezzi per fare grande campionato“.