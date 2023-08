Sampdoria vs Pisa, Pirlo mental coach: “Ossessione della vittoria per fare cose straordinarie”

Domani sera alle 20:30 esordio casalingo per la Sampdoria in questo campionato di Serie B. Avversario di giornata il Pisa di mister Alberto Aquilani. La Sampdoria vuole dare continuità alla vittoria 2 a 1 contro la Ternana. Mister Andrea Pirlo ribadisce in conferenza stampa i concetti espressi prima della trasferta umbra. L’allenatore sta lavorando sia sul campo, per avere una squadra propositiva e di possesso, ma soprattutto sulla mentalità: vuole un gruppo con, sue parole, l’ossessione della vittoria e caratterizzato da una grande fiducia nei propri mezzi. Meglio quindi non parlare del seppur possibile arrivo dell’ex Genoa Massimo Coda ed elogiare il lavoro in avanti di La Gumina e De Luca. In tema di reparto avanzato, tornerà a disposizione Borini.

Pisa propositivo, ma la Samp vuole condurre la partita

“Sarà una partita importante perché è la prima davanti ai nostri tifosi e davanti alla nuova proprietà. Conosco Aquilani e il suo percorso. Sono una squadra che prova a giocare a calcio. Vogliamo continuare sulla strada iniziata a Terni. Dopo ogni allenamento e ogni partita analizziamo gli errori tramite i video. Dal ritiro, lavoriamo su una specifica impostazione di gioco e le stiamo assimilando. Possiamo solo migliorare ma sono contento di quanto fatto in questo mese e mezzo di lavoro. I ragazzi recepiscono le richieste mie e dello staff”.

Voglia di riscatto

“Già dai primi giorni si vedeva che il gruppo voleva cancellare la stagione passata e provare a fare qualcosa di straordinario. Per farlo, servono tutti i venticinque giocatori. Il gruppo ha voglia di vincere. Metto loro l’ossessione della vittoria, anche in allenamento“.

Mercato e disponibili

“Per quando concerne Coda, c’è una trattativa in corso. Eviterei di parlarne. Parliamo dei presenti. Stiamo aspettando il transfer di Lemina. Non sappiamo se sarà a disposizione. Vedremo se Borini e Ricci potranno entrare in campo, comunque è importante averli a disposizioni. Ci saranno sia Depaoli sia Murru”.

Identità

“L’identità della nostra squadra è ben precisa. Ci potranno essere delle varianti ma l’idea è sempre la stessa. Il Pisa non è una squadra che aspetta, iniziano il gioco da dietro e palla a terra. Sarà una partita difficile contro una squadra dura da affrontare, hanno varie soluzioni in panchina e possono cambiare modulo in corso”.

Il pubblico

Ci aspettiamo come sempre un pubblico caloroso e vicino alla squadra. Ci sarà tanta gente, non possiamo deluderli.