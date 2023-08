Sampdoria-Venezia: liguri alla ricerca del riscatto casalingo, veneti della prima vittoria al Ferraris in B

Genova. A pochi giorni dalla bruciante sconfitta interna con il Pisa, la Sampdoria torna al “Ferraris” (mercoledì 30 agosto, ore 20.30) per affrontare la terza giornata del campionato. Questa volta l’avversaria da battere è il Venezia, squadra che nello stadio genovese non ha mai vinto in una partita di Serie B.

Quattro, infatti, i precedenti nel campionato cadetto tra le due formazioni, due al Ferraris, in cui i blucerchiati hanno realizzato 4 reti per partita subendone solo una. In trasferta, invece, hanno collezionato un pareggio (2-2) e una sconfitta (3-1), proprio nell’ultimo incontro di Serie B tra le due squadre, era il 7 giugno 2003.

Ma non solo, considerando anche i match di Serie A, i numeri continuano ad essere a favore della Sampdoria: 16 in totale le partite in cui le due squadre si sono incrociate tra A e B e otto le vittorie dei liguri (solo tre quelle dei lagunari), cinque invece le volte in cui è finita in pareggio.

Statistiche dunque che sorridono alla squadra di Andrea Pirlo, dopo un inizio non dei migliori (tre punti in due partite, grazie al successo sulla Ternana), con i blucerchiati che sono a caccia della prima vittoria in casa, nella speranza che sia la prima di una lunga serie per ritornare in A.

Due risultati utili consecutivi invece in questo inizio di campionato per il Venezia che all’esordio ha festeggiato il successo casalingo per 3 a 0 contro il Como e nel secondo turno ha pareggiato, sempre tra le mura amiche, 1 a 1 con il Cosenza. Quella del Ferraris sarà dunque la prima trasferta dei veneti, che nelle ultime tre stagioni in B non hanno mai sbagliato alla prima lontano da Venezia.

A dirigere l’incontro sarà Daniele Minelli, fischietto di Varese che per la prima volta arbitrerà una gara della Sampdoria. Cinque invece i precedenti (2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta) con il Venezia. Minelli avrà come assistenti Capaldo di Napoli e Bahri di Sassari. Quarto ufficiale: De Angeli di Milano. Al VAR Marini di Roma 1 e all’AVAR Muto di Torre Annunziata.