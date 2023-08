Sampdoria, ufficializzati Gonzàlez e Stojanovic. La situazione dell’infermeria

Genova. La Sampdoria ha ufficializzato oggi gli acquisti a titolo temporaneo di Facundo González (nato a Montevideo, Uruguay, il 6 giugno 2003) dalla Juventus fino al 30 giugno 2024 e di Petar Stojanovic (nato a Lubiana, Slovenia, il 7 ottobre 1995) con diritto di opzione dall’Empoli. Il difensore si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2026. In uscita invece c’è Lorenzo Di Stefano, che è stato venduto a titolo definitivo al Lecco Calcio.

Il mercato però non è ancora finito, a giudicare dalle voci che si rincorrono in queste ore.

Intanto la Società fa il punto sulla situazione sugli infortunati. Dopo consulto con lo staff medico e la supervisione del professor Claudio Mazzola ecco chi resta e chi esce dall’infermeria: Esposito è ancora alle prese con un lieve risentimento ai flessori della coscia sinistra e verrà rivalutato nei prossimi giorni. De Paoli ha riportato una sublussazione alla spalla e viene costantemente monitorato pur svolgendo gli allenamenti (oggi con la squadra); Delle Monache soffre di un infiammazione del tendine del quadricipite (lavoro differenziato in palestra). Vieira sta bene e ha recuperato, ma sta svolgendo allenamenti differenziati. Murru, Ricci e Borini sono in gruppo. Sono previsti ulteriori accertamenti medici per Benedetti (oggi lavoro in palestra).

Si avvicina l’esordio in casa. Per Sampdoria-Pisa, gara in programma venerdì 25 agosto (ore 20.30) allo stadio Ferraris sono stati designati gli arbitri. Il direttore di gara sarà Camplone di Pescara. Assistenti: Cipriani di Empoli e Fontani di Siena. Quarto ufficiale: Marotta di Sapri. Var: Abisso di Palermo. Assistente Var: Gariglio di Pinerolo.