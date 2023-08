Sampdoria, tris in entrata

Genova. Sta prendendo forma la rosa che avevamo ipotizzato due giorni fa – Stanković (Ravaglia, Farroni); Depaoli (Paoletti), Pellegrino (Ghilardi), GM Ferrari (Lötjönen), Giordano (Barreca); Benedetti (Malagrida), Ricci (Panada), Barrenechea (Girelli/Askildsen); Pedrola (Delle Monache), Esposito (Montevago/Di Stefano), Borini (Stoppa), visto che nel frattempo sono arrivate le conferme ufficiali degli arrivi di Stanković, Ghilardi e Pedrola.

Non osiamo dire che il più è fatto (anche perché è ancora molto il lavoro da concludere), ma si può tranquillamente dire che è stato portato a Bogliasco un bel tris di interessanti prospetti, a conferma del progetto di ringiovanimento del grippo giocatori, con conseguente abbassamento del monte ingaggi.

Quanto a Sebastiano Esposito, l’arrivo all’Hellas di Federico Bonazzoli sta agevolando la decisione del giovane attaccante interista di optare per la vista mare di Bogliasco.

Il prossimo a partire, invece, è presumibile sia Bartosz Bereszyński, per il quale è confermato l’interesse dell’Empoli, che spinge per un prestito, mentre a Genova si vorrebbe chiudere con una cessione definitiva.

Stesso discorso vale per Mehdi Léris, che l’Alavés vorrebbe portare nei Paesi Baschi semplicemente in prestito, incontrando le ovvie resistenze della Sampdoria che vuole portare in porto un trasferimento definitivo.

In attesa di avere risposte dall’Argentina per Marco Pellegrino, non viene intanto scartata la pista Riccardo Gagliolo (un passato nelle giovanili della Samp, dal 2005 al ’08).

Chiudiamo con alcune notizie relative ad ex blucerchiati, a partire da Emiliano Viviano, arrivato a parametro zero all’Ascoli dopo l’esperienza triennale, in Turchia, nel Fatih Karagumruk e proseguendo con Birkir Bjarnason, centrocampista islandese, che è tornato al Brescia, dopo l’esperienza norvegese al Viking e la precedente turca, all’Adana Demirspor.

Koray Günter invece non è ancora un giocatore del Frosinone, ma mister Eusebio Di Francesco si sta muovendo in prima persona per convincerlo a diventare frusinate.