Sampdoria: tornano disponibili Vieira, Girelli e Delle Monache

Genova. La partita casalinga contro il Venezia già mercoledì (ore 20:30) consente di non pensare troppo alla brutta sconfitta di venerdì contro il Pisa. La Sampdoria prosegue gli allenamenti e questa mattina le operazioni si sono svolte sotto la pioggia. Chissà se Andrea Pirlo vorrà rivedere alcuni aspetti del suo gioco che hanno spazientito e non poco i tifosi: in primis la spasmodica ricerca della partenza dal basso che ha provocato tante difficoltà ai blucerchiati quando pressati.

A Bogliasco attivazione, esercitazioni tattiche e partitella. Buone notizie per il recupero di alcuni infortunati: si sono allenati regolarmente in gruppo Marco Delle Monache, Stefano Girelli e Ronaldo Vieira. Domani, martedì, la squadra si ritroverà per una seduta pomeridiana, preceduta dalla conferenza stampa della vigilia di Andrea Pirlo.

I tre consentono a mister Pirlo di avere altre frecce al proprio arco e soprattutto Vieira è un elemento d’esperienza rispetto a tanti giovani in rosa, che può dire la sua. Con Ricci e Borini che hanno ulteriori giorni di allenamento nelle gambe, il quadro della situazione è decisamente più roseo in attesa dell’arrivo di una punta (ultimi nomi Okaka e Destro).

Intanto il giudice sportivo ha sanzionato con una giornata di squalifica Paolo Vanoli, l’allenatore del Venezia, che vedrà la partita non dalla panchina. Al suo posto il vice Lino Godinho. Nello staff tecnico della Sampdoria, invece, mancherà Roberto Baronio, il vice Pirlo: nella scorsa partita era stato espulso per aver rivolto frasi non proprio educate all’arbitro dopo l’ennesima decisione un po’ a senso unico.

Comunicato intanto l’arbitro della partita di mercoledì: sarà Minelli di Varese. Assistenti: Capaldo di Napoli e Bahri di Sassari. Quarto ufficiale: De Angeli di Milano. Var: Marini di Roma 1. Avar: Muto di Torre Annunziata.

Accordo con Cds-Casa della salute

Questa mattina, inoltre, la Sampdoria ha ufficializzato la partnership per la stagione sportiva 2023/24 con Cds – Casa della Salute, che consentirà all’azienda sanitaria di acquisire, in esclusiva, la qualifica di official medical partner del club blucerchiato.

Cds fornirà alla Sampdoria le prestazioni sanitarie per le prime squadre maschili e femminili in aggiunta alle rappresentative giovanili.

Il marchio Cds comparirà sulle maglie training della prima squadra blucerchiata e potrà contare su numerose opportunità di comunicazione. Cds sarà, inoltre, match sponsor in esclusiva in due partite casalinghe del club offrendo uno spettacolo di intrattenimento alle tifoserie presenti allo stadio Ferraris.

“Il nostro percorso al fianco dell’Uc Sampdoria si rafforza e siamo orgogliosi di poter essere presenti con il nuovo brand Cds sul materiale da allenamento della prima squadra maschile – commenta Marco Fertonani, ceo di Cds – grazie a questa partnership avremo la possibilità di proporre a tutti i tifosi blucerchiati proposte sul tema della prevenzione, garantendo loro accesso a tariffe agevolate e servizi a valore aggiunto».