 Sampdoria: un paio di nomi nuovi dall’Inghilterra e dal Portogallo

Genova. Sembrava dover essere una domenica pre ferragostana priva di notizie ed invece, dopo la bomba delle dimissioni di Roberto Mancini (sarà interessante poi scoprirne i motivi), ne è arrivata un’altra poco piacevole, con tanto di comunicato sul sito ufficiale, che ha reso noto ‘che Fabio Borini soffre di un risentimento ai muscoli posteriori della coscia sinistra e che nei prossimi giorni verrà sottoposto ad accertamenti medico-strumentali’.

L’auspicio è che non piova sul bagnato (leggi i problemi di Matteo Ricci).

Ne consegue che nessuno dei due ex giocatori di Pirlo in Turchia, è nel seguente elenco dei convocati per la sfida di Coppa Italia col Südtirol:

Portieri: Ravaglia (22), Stankovic (1).

Difensori: Aquino (2), Barreca (3), Bereszyński (24), Depaoli (23), Ferrari (25), Ghilardi (87), Giordano (21), Murru (29).

Centrocampisti: Askildsen (5), Benedetti (80), Léris (37), Malagrida (17), Panada (6), Paoletti (97), Verre (10), Vieira (4), Vitale (30), Yepes (28).

Attaccanti: De Luca (9), Delle Monache (77), Di Stefano (18), La Gumina (20), Pedrola (11), Stoppa (14).

Rispetto ai giocatori portati in ritiro, si notano le assenze di Conti, Lötjönen, Girelli, Montevago e Leonardi.

Le scarne notizie di mercato hanno registrato una voce in arrivo dall’Inghilterra, riportante la Sampdoria (insieme a Preston North End, Stoke City e Sunderland) fra i team interessati a Tom Cannon, giovane centravanti dell’Everton ed un’altra proveniente dal Portogallo, secondo la quale la Sampdoria sta per pervenire all’ingaggio dell’esterno offensivo/trequartista, del Boavista, Mateus de Frauda Lustosa, un classe 2004 in possesso di doppio passaporto lusitano e brasiliano.