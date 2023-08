Sampdoria tecnica e giovane, Radrizzani e Pirlo la rendano anche concreta ed esperta

La partita infinita terminata 1 a 1 e vinta poi ai rigori contro il Sudtirol ha messo in evidenza pregi e difetti della Sampdoria a meno di una settimana dall’esordio in Serie B in casa della Ternana. Aspetti positivi da alimentare e difetti da limare: compito della società ma anche dell’allenatore.

Cosa tenere della prestazione contro la squadra di Bisoli? Si era detto che il Sudtirol avrebbe rappresentato un test probante vista la tendenza a chiudersi a riccio e a non lasciare spazi. Così è stato. La Sampdoria ha fraseggiato bene tenendo il pallino del gioco praticamente per tutta la partita. Verre ha giocato una gara da 7 in pagella, sempre nel vivo dell’azione, autore dell’assist per Leris, provocatore di due ammonizioni avversarie. Ha dialogato bene con Yepes ma soprattutto con Benedetti e Delle Monache. Si punti forte su questi tre, ma anche su Pedrola. Una squadra giovane – età media intorno ai 23 anni – con gamba e qualità a cui mancava Borini (La Gumina rimandato).

Sui difetti ci deve lavorare la società tramite il ds Legrottaglie. Vero, il mercato è legato alle uscite e l’occhio ai conti è fondamentale. Sarebbe però un peccato non inserire tre giocatori d’esperienza su una base che sembra essere molto buona ma ancora acerba per far maturare in azioni da goal le tante trame tessute. Al contempo, lo stesso Pirlo deve convincere la squadra a non recitare a occhi chiusi lo spartito – spesso bello e verticale – mettendo il risultato prima dell’estetica: a un minuto dalla fine la palla deve finire in tribuna e non transitare pericolosamente al limite dell’area. Si veda il passaggio maldestro in uscita di Depaoli che ha propiziato l’1 a 1.

Un passaggio del turno che deve servire come iniezione di fiducia in vista di sabato prossimo, quando l’obiettivo sarà provare a togliere fin da subito il – 2 in classifica.