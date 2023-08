Sampdoria, Stojanovic: “La mia prima volta in B per riportare in Serie A questo grande club”

Genova. “Sono molto felice di essere qui, è la mia prima esperienza in Serie B ma la Samp è un grande club e sono venuto per aiutare a tornare il più velocemente possibile in Serie A”.

C’è grande entusiasmo nelle parole di Petar Stojanovic, il difensore sloveno arrivato pochi giorni dall’Empoli che ora si presenta con un’intervista rilasciata ai canali social della società.

“Sono un terzino ma, come è accaduto anche in nazionale, posso giocare anche più avanti”, rivela il classe 1995 che ammette di aver scelto la Sampdoria anche per Andrea Pirlo: “Lo conoscevo come giocatore e mi piace la sua idea di calcio da allenatore, essere allenato da lui per me è il massimo”.

Stojanovic va ad allungare la lunga lista di giocatori sloveni che hanno indossato la maglia blucerchiata: “Da qui sono passati tanti calciatori sloveni: sicuramente Katanec è il più famoso perché ha vinto ma in nazionale con me ci sono Belec e Turk e conosco bene anche Krajnc che ha giocato qui qualche anno fa. Sono contento di proseguire questa tradizione”.

Il difensore chiude poi con un messaggio ai tifosi: “Sono pronto a fare il massimo, lasciando il mio cuore in campo per questa maglia”.