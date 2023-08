Sampdoria, si entra nel vivo del calcio mercato

Genova. Proseguono le operazioni di mercato, che evidenziano come l’obiettivo primario dell’operatività della Sampdoria sia, ‘obtorto collo’ l’ottenimento della riduzione dei costi del conto economico corrente, che ha portato dapprima alla risoluzione dei contratti con Djuričić e Murillo (ma anche a non rinnovare quello di Quagliarella) e poi di Gabbiadini, in uno con le cessioni a ‘prezzi di stralcio’ di Augello e Falcone, cui si sta aggiungendo quella in prestito di Audero all’Inter, in corso di sostituzione col giovane Filip Stanković, a cui – oltre a Ravaglia – viene affiancato Alessandro Farroni (classe ’97), portiere della Vis Pesaro, da prelevarsi in prestito con diritto di riscatto.

A dire il vero era circolato in rete anche il nome di Dominik Kotarski del Paok, ma trattandosi di un portiere (nazionale croato dell’Under 21) arrivato da solo un anno a Salonicco, è impensabile che in Grecia siano disposti a lasciarlo partire in prestito.

Anche per Bereszyński si stanno cercando soluzioni in altri lidi e le ultime notizie parlano di una possibilità di trasferimento in via definitiva all’Empoli.

Insomma, una giusta politica, volta all’abbattimento di un monte ingaggi improponibile in Serie B e soprattutto all’impostazione di una struttura nuova, moderna ed efficiente, che possa attrarre ulteriori investitori nel ‘brand’ Sampdoria.

Indovinata, al riguardo, l‘operazione col Barcellona, che ha portato a Genova il giovane talento Estanis Pedrola, che – come del resto la partenza di Audero – avevamo anticipato per tempo ai lettori di Genova 24 ed Ivg Sport.

Non certo dello stesso livello, ma sempre in prospettiva di crescita del vivaio, vanno annoverati gli arrivi dei giovanissimi (classe 2008) Gabriele Lelli (dal Monterosi) e Simone Cataldi (2009, dalla Reggina), mentre in orbita prima squadra riemergono le voci dei possibili arrivi di Enzo Barrenechea e di Gianluca Frabotta (anche se di quest’ultimo personalmente non ne ravvisiamo il bisogno, stante le ottime prove sciorinate da Giordano).

Secondo fonti argentine, invece, sembra che il Velez abbia superato la Sampdoria nella corsa a Marco Pellegrino, forse perché gli uomini mercato del Doria stanno affondando il colpo con l’Hellas Verona, per portare a Bogliasco Daniele Ghilardi, coriaceo ‘stopper’ della Nazionale Under 20.

Sempre nell’ottica di realizzare cash – quando e quanto possibile – pure dai giovani cresciuti nel vivaio, anche Ivan Saio sta per essere ceduto definitivamente al Brindisi, così come è stato fatto con Trimboli (Mantova), D’Amico (Avellino), Ercolano (Latina), Migliardi (Novara),Villa (Pineto), Metlika (Virtus Verona) e Somma (Pro Patria).