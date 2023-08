Sampdoria: sfondata quota 15 mila abbonamenti

Genova. Prosegue la vendita libera degli abbonamenti della Sampdoria e ieri sera la Società ha comunicato che sono ormai oltre 15 mila le tessere sottoscritte.

Ormai la quota delle tessere della scorsa stagione (14.593) è ampiamente superata.

Tribuna, Distinti e Gradinata Nord. Con la Gradinata Sud già esaurita in prelazione, sono questi i settori in cui riservarsi un posto d’onore al “Ferraris” fino a venerdì 18 agosto. Per evitare code e disagi, la Sampdoria continua a consigliare il metodo di sottoscrizione online, più comodo e veloce.

L’abbonamento stagionale è emesso esclusivamente in formato digitale con caricamento su Sampcard o Doriacard in corso di validità.

I costi: 200 euro la Gradinata Nord (under 12 20 euro, under 18 80 euro, rosa 170 euro), 350 euro i Distinti (under 18 150 euro, over 65 240 euro, rosa 290 euro), 800 euro la Tribuna (under 18 390 euro, over 65 580 euro, rosa 690 euro).