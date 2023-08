Sampdoria. Salvate il soldato Pirlo: buona strategia ma servono “munizioni”

Andrea Pirlo non è di troppe parole. Quando parla di “comandare su tutti i campi” non lo fa perché Noblesse oblige ma perché nel suo calcio di possesso crede davvero. E guardando le partite la mano dell’allenatore si vede. Non sempre ma spesso. Anche ieri contro il Venezia, la Sampdoria ha tenuto bene campo e pallone per più di un’ora di gioco.

Nel calcio però contano i risultati. Due sconfitte in altrettanti match in casa sono un campanello d’allarme di qualcosa che non funziona. Il primo a finire sul banco degli imputati, come noto, è l’allenatore. In questo caso, però, verrebbe da dire “salvate il soldato Pirlo” con munizioni adatte per rendere efficace la sua strategia di guerra. Ergo: l’attaccante e il portiere sono i ruoli cruciali di uno sport in cui a comandare per davvero non è il gioco ma è il goal. La Samp pecca nei due ruoli principali

Già la partita di Coppa Italia contro il Sudtirol aveva messo in luce pregi e difetti della squadra. Per quanto concerne l’allenatore, poco da dire. Impostazione tattica chiara e buone linee di passaggio. Il problema è che dalla panchina si può fare fino a un certo punto. Il portiere che para e l’attaccante che segna sono elementi che o si hanno o non si hanno. Alla Sampdoria mancano entrambi. Due errori di Stankovic per ora costano ben due punti alla truppa blucerchiata. In attacco, La Gumina e De Luca non sembrano ancora pronti ed Esposito è tutto da vedere.

Sfumato il colpo Coda, avversario domenica con la sua Cremonese, ora è compito di Radrizzani e Manfredi dare un mandato forte a Legrottaglie chiedendogli di mettere a disposizione di Pirlo una punta di razza e magari provare a trovare un’occasione per la porta. Anche così la Samp non sarebbe la regina del campionato ma serve porre in extremis rimedio a un mercato che è stato movimentato ma senza il focus necessario su due ruoli in cui conta molto di più l’interprete dello spartito.