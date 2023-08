Sampdoria, quanti giovani in entrata

Genova. Giornata di ieri dedicata alla Academy, non solo nella forma, con tanto di presentazione alla stampa, ma anche nel concreto, viste le tante notizie che hanno trovato conferma.

Tanto per cominciare Noha Lemina (fratello d’arte, che Legrottaglie ha detto essere stato preso per la prima squadra, nonostante sia un 2005), spinto dall’entusiasmo, non ha saputo aspettare la canonica ufficializzazione sul sito della Sampdoria, ma lo ha fatto da autodidatta… nella speranza che in campo sappia fare meglio il gioco di squadra.

La pista PSG potrebbe portare anche altre sorprese, come quella di Cher Ndour, un profilo d’alto livello, richiesto da Andrea Pirlo per la mediana. Nato a Brescia da padre senegalese e madre italiana, è un nazionale azzurro Under 20, che i parigini hanno appena acquistato dal Benfica, ma che potrebbero mandare a Bogliasco, come hanno fatto con Lemina.

Non l’ha fatto personalmente, ma ci ha pensato la società di appartenenza (Torino Club Gallarate) ad annunciare sul proprio profilo social, il trasferimento alla Samp dell’esterno mancino Alessandro Ovalle Santos, anche lui classe 2005,già sceso in campo nell’amichevole della Primavera, vinta 3-2 contro il Monza, quando è subentrato al posto di Ardijan Chilafi, al 35° del secondo tempo.

Nella stessa amichevole hanno giocato anche Kasza (sostituito ad inizio ripresa da Nico Valisena, in organico da quattro anni) e Scarpino (che poi ha lasciato anche lui il posto a Montevago al 46°). Stante il riserbo della società, è presumibile che si tratti di ragazzi in prova (lo scopriremo venerdì, quando la Primavera debutterà in campionato a Sassuolo, sotto la direzione arbitrale del signor Di Cicco di Lanciano), come nel caso, annunciato dallo stesso Legrottaglie, di Mateus De Frauda Lustosa, giocatore del Boavista, che è stato proposto e che si sta valutando e come del resto il bosniaco/svedese Edvin Devic in forza al GIF Sundsvall.

A proposito di Thiago Sá Gomes Scarpino ‘Maranhão’, i media brasiliani hanno prontamente riportato gli scatti fotografici del centravanti, mentre si sta allenando al Mugnaini.

In effetti si sta registrando la ‘gara dell’annuncio’, perché anche l’agente del giocatore franco algerino dell’Olympique Marsiglia, Nadir Djalti ha anticipato tutti, rendendo noto, con un post su instagram, il passaggio in prestito alla Sampdoria del suo assistito, un mediano franco algerino del 2005.

A fronte di tanti giovani in arrivo, uno ormai fuori quota per La Primavera, Daniele Montevago, sembra destinato al trasferimento all’Ancona, club di Serie C.

Dalla stessa Serie C, potrebbe invece arrivare alla Sampdoria, Ivan Mesík, difensore dell’Uder 21 slovacca e del Pescara, classe 2001, sulle cui tracce è anche il Bari.