Sampdoria, porte girevoli in entrata e uscita, a iniziare da Facundo González e Mehdi Léris

Genova. Di Sebastiano Esposito, ormai blucerchiato, abbiamo già parlato, per cui adesso possiamo dire che sta per essere aggiunto un altro tassello alla giovane rosa blucerchiata, visto che – a scanso di equivoci – la dirigenza tecnica della Samp ha pensato bene di cominciare ad assicurarsi le prestazioni di Facundo González Molino, centrale uruguaiano (con passaporto italiano), che la Juventus ha appena prelevato dal Valencia, anticipando le mosse dello stesso Doria che lo stava seguendo da tempo. La fumata bianca del prestito è in arrivo (nonostante la concorrenza di Pisa e soprattutto Salernitana), per cui capiterà spesso che la difesa della Sampdoria sia imperniata su una coppia che ha fatto faville ai Mondiali Under 20 (González e Ghilardi, con il primo che è stato per l’appunto premiato come miglior difensore del Torneo). L’Uruguay, tra l’altro, ha un’ottima tradizione come scuola difensiva, basata sulla ‘garra’ degli interpreti del ruolo e in questo caso, siamo in presenza anche di un fisico imponente (1,93 d’altezza), che farà comodo sui corner e calci piazzati.

Per un centrale che arriva, è molto probabile che ve ne sia uno in uscita, quell’Alex Ferrari che farebbe più comodo alla tipologia di gioco di Ranieri, che non a quella di Pirlo, in cui i difensori devono avere piedi buoni, per poter partire dal basso, senza procurare patemi d’animo a lui e ai tifosi blucerchiati.

Proprio per queste doti, al mister doriano non dispiace Murru (complimentato in conferenza stampa) anche se è ovvio che la speranza di tutti è che, prima di fine mese, si sblocchi la questione Gian Marco Ferrari, che oltre ad un piede mancino educato, ha nel DNA anche doti difensive sopra la media.

Intanto la non convocazione di Mehdi Léris, per la partita di Terni, dà corpo e sostanza alle notizie, provenienti da Oltre Manica, di un imminente trasferimento allo Stoke City ed alle conseguenti voci di un possibile spazio creato per Rigoberto Manuel Rivas Vindel, l’honduregno della Reggina, dalla quale come noto potrebbero essere pescati anche Riccardo Gagliolo e Žan Majer. Questo anche perché uno dei possibili sostituti di Léris (anche per la partita con la Ternana), Matteo Stoppa, viene dato ormai prossimo ad andare in prestito (con diritto di riscatto) a quel Catanzaro che lo sta seguendo da tempo.

A dire il vero nei convocati (Stanković, Tantalocchi, Ravaglia, Aquino, Barreca, Bereszyński, Depaoli, Ferrari, Ghilardi, Giordano, Murru, Askildsen, Benedetti, Malagrida, Panada, Paoletti, Verre, Yepes, De Luca, Delle Monache, Di Stefano, La Gumina, Pedrola e Stoppa) mancano, oltre ai giovani Lötjönen e Vitale, gli indisponibili Conte, Ricci, Girelli, Borini e Vieira, sul quale finora non si sono sentite sirene di mercato.

A proposito di trattative, lo stesso Nicola Legrottaglie ha dato conferma dell’esistenza di quelle non andate a buon fine, per i tentativi di acquisizione dei cartellini di Abrego, Baniya e Mbuyamba, di cui avevamo dato informazione ai lettori di Genova 24 e Ivg Sport.

Il battage scatenato dai media attorno al nome di Roberto Pereyra, ha fatto riemergere le voci di una possibile cessione di Valerio Verre al Palermo, che però secondo i giornali siciliani dovrebbe prima liberarsi del bosniaco Dario Šarić, a lungo corteggiato dalla Samp quando militava nell’Ascoli.

Un altro centrocampista è comunque destinato a fare le valigie… ed è uno degli ex pupilli di Felice Tufano. Si tratta di Flavio Paoletti, che il Bellinzona sta cercando di portare in Svizzera, per raddrizzare una stagione iniziata in salita.

Un’ufficialità, in ogni caso, c’è stata ed è quella dell’ingaggio dello svincolato (dalla Fiorentina) Lorenzo Chiesa, fratello minore dello juventino Federico, ma soprattutto figlio del ‘doriano’ Enrico.

Continuando a parlare di giovanissimi, l’Academy è stata rinforzata da un 2007, proveniente dall’Inter, Davide Balduzzi, che si aggregherà all’Under 17.

Intanto, l’ex Primavera Alfonso Sepe, di ritorno dal prestito dal San Donato Tavarnelle (Serie C), è ora in procinto di passare ai grigi dell’Alessandria, dove potrebbe raggiungerlo anche Mattia Pagliuca, figlio del portiere dello scudetto.

Si stanno sistemando anche un paio di ex centravanti blucerchiati e cioè Rey Manaj, che dopo aver suscitato gli interessi di Sampdoria e Frosinone, ha scelto di andare a giocare in Turchia, nel Sivasspor e Federico Piovaccari, che – prossimo ai 39 anni – sta per firmare un nuovo contrtatto con la Cavese.