Sampdoria-Pisa LIVE (0-1), pasticcio Stankovic-Verre e Tramoni ne approfitta

Genova.

14′ Pisa in vantaggio per un erroraccio di Stankovic che passa il pallone un po’ corto verso Verre che prima si avvicina e poi si allontana. Ne approfitta Matteo Tramoni che col destro insacca nell’angolino

11′ Proteste di Depaoli per un fallo di Leverbe. Il giocatore doriano cade in area di rigore, la spinta è cominciata fuori area, ma per Campione non c’è neanche fallo

10′ Quando il Pisa pressa alto sulla trequarti difensiva doriana la squadra di Pirlo fa più fatica

8′ Prime battute con la Sampdoria che fa possesso. Inizio di buona intensità nonostante un caldo afoso che rende difficile anche solo guardare la partita

1′ Partiti con palla al Pisa (in maglia gialla), che attacca verso la Nord

Applausi per Andrea Pirlo, che entra in campo prima della sua squadra e uno striscione enorme “Camminerò ad un passo da te” esposto durante le note di Lettera da Amsterdam. Atmosfera da brividi al Ferraris per questo Sampdoria-Pisa.

Uno striscione eloquente e semplice, quello che è stato sistemato in Gradinata Sud all’esordio casalingo della Sampdoria contro il Pisa: “Manfredi e Radrizzani, grazie da tutti i sampdoriani“.

Aria nuova e anche lasciarsi andare ai cori di sempre ha un altro sapore.

La squadra di Pirlo si prepara ad affrontare la prima in casa davanti a una Sud piena di maglie blucerchiate e Nord affollata grazie ai nuovi gruppi che stanno facendo crescere il tifo anche lì. Proprio nella Nord compare lo striscione di annuncio della festa dei Fedelissimi a Quinto il 9 settembre. Anche nei Distinti la gratitudine verso la nuova proprietà: “Grazie a chi ha salvato la Sampdoria” il messaggio.

Pirlo schiera subito il nuovo acquisto Stojanovic. Davanti La Gumina e Pedrola.

Ecco le formazioni in campo.

Sampdoria: Stankovic, Stojanovic, Ferrari, Murru, Giordano, Askildsen, Yepes, Verre, Depaoli, La Gumina, Pedrola.

Allenatore: Pirlo

A disposizione: Ravaglia, Barreca, Panada, Ricci, De Luca, Borini, Malagrida, Montevago, Vitale, Gonzalez, Ghilardi, Paoletti.

Pisa: Nicolas, Hermansson, Leverbe, Canestrelli, Beruatto, Veloso, Marin, D’Alessandro, Tramoni M., Arena, Moreo.

Allenatore: Aquilani

A disposizione: Vukovic, Loria, Tramoni L., Trdan, Nagy, Jureskin, Masucci, Valoti, Seck, Calabresi, Piccinini, Barbieri.

Arbitro: Campione di Pescara

Ammoniti:

Spettatori: