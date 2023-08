Sampdoria, Pirlo: “Venezia squadra forte, ma vogliamo vincere davanti ai nostri tifosi”

Genova. “Per fortuna si gioca subito, così abbiamo avuto poco tempo per pensare alla sconfitta con il Pisa”. Andrea Pirlo vuole subito voltare pagina dopo la débâcle di venerdì scorso al Ferraris.

“La cosa più brutta – ha detto questo pomeriggio in conferenza stampa – è stata non aver potuto dare una gioia ai tifosi che erano venuti in tanti. Non si sarebbero aspettati una sconfitta e nemmeno noi, siamo rimasti delusi ma non dobbiamo abbatterci perché siamo solo all’inizio. Sappiamo che avremo sempre il loro supporto, speriamo che anche domani siano numerosi, perché se siamo tutti insieme diventa tutto più facile”.

Domani (30 agosto) infatti la Sampdoria scenderà nuovamente in campo al Ferraris (ore 20:30) per affrontare il Venezia, per la terza giornata di Serie BKT: “Sono una squadra forte, tra le accreditate per tornare in A. Hanno giocatori di esperienza e qualità, sarà difficile ma siamo pronti ad affrontare la partita al meglio”.

“Rabbia e intensità” sono le caratteristiche che secondo Pirlo non dovranno mancare alla Sampdoria nel match di domani e nel resto della stagione: “Sapevamo che la serie B sarebbe stato un campionato difficile e aggressivo, dobbiamo giocare con la stessa intensità e rabbia degli altri e se abbiamo più qualità metterla in campo”.

La pressione non spaventa l’allenatore: “Amo avere pressione – afferma – altrimenti non ci sarebbero stimoli e nemmeno si riuscirebbe a crescere, la devono avere anche i ragazzi perché è importante che capiscano che giocano per un grande club”.

Riguardo alla formazioni, Pirlo svela che potrebbe esserci “qualche cambiamento” rispetto alla scorsa partita e fa il punto sugli infortunati: “Non ci saranno Benedetti, Barreca ed Esposito, mentre Borini e Ricci stanno bene, l’altra sera sono entrati bene e sono a disposizione”.