Sampdoria, per il 77° compleanno in mostra a Sampcity i sette trofei della storia blucerchiata

Genova. 77 anni di Sampdoria, sabato 12 agosto cadrà l’importante anniversario e la società ha deciso di festeggiarlo a Sampcity, dove saranno in bella mostra i sette trofei vinti durante la storia del club.

Nel punto di riferimento blucerchiato di via XX Settembre, al piano superiore (SampSquare), sarà quindi possibile ammirare da vicino lo scudetto vinto nella stagione 1990-91, le 4 Coppe Italia (1984-85, 1987-88, 1988-1989, 1993-94), la Supercoppa Italiana (1990-91) e soprattutto la Coppa delle Coppe arrivata nel 1990 dopo la vittoria in finale con l’Anderlecht. Sarà un tuffo nel passato per chi c’era e ha visto e vissuto quelle conquiste, una piacevole nuova scoperta per le leve più giovani.

Ma non solo, per l’occasione tifosi doriani che si recheranno a Sampcity potranno avere un caffè omaggio e nello shop gli abbonati 2023/24 e i possessori di fidelity (SampCard e DoriaCard) potranno godere di uno sconto per l’acquisto del third kit 2022/23 (49 euro anziché 72, fino ad esaurimento scorte).