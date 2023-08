Sampdoria, l’ovvio del giorno dopo

Genova. La prestazione convincente della Sampdoria a Terni, ha messo a tacere i censori di Andrea Pirlo, la cui calma olimpica è stata scossa dall’abbraccio di Depaoli (e di tutto il gruppo, a testimonianza dello spirito di squadra già creato), dopo il goal del giocatore che, contro il Südtirol, aveva fatto di tutto per far uscire il Doria dalla Coppa Italia (parole scherzose del mister).

Pure al Liberati, l’impronta del gioco impressa dal tecnico è emersa anche nei momenti difficili (che ci sono stati, perché la Serie B non è una passeggiata), con una identità e idee di gioco ben chiare persino a di chi (in teoria) non dovrebbe in futuro interpretare la parte di attore protagonista, vedi ad esempio Yepes Laut nei panni di Ricci e Pedrola in quelli di Borini.

Insomma, i ragazzi hanno dato la chiara impressione di stare assimilando lo spartito, che dovranno cantare e suonare durante la lunga maratona del campionato.

Il direttore d’orchestra difensivo, ad esempio, è nell’auspicio di tutti che possa diventare a breve Gian Marco Ferrari (anche se – stando alla stampa sarda – il club rossoblù sta provando, last minute, ad assicurarsi le sue prestazioni), ma nel frattempo Alex Ferrari, ha dimostrato che quando c’è ‘da fare legna’, uno come lui serve, mentre Murru – da parte sua – è sempre stato ‘sul pezzo’, senza mai perdere la concentrazione. La ciliegina sulla torta, davanti ad uno Stanković libero aggiunto, è stata messa con l’ingaggio di Ghilardi, un mastino di cui sentiremo parlare. E non solo lui, tutti i subentrati hanno fatto capire che si potrà contare su di loro nei minuti finali e fondamentali delle partite (perfetta l’imbucata di Askildsen, per il goal di Depaoli.

La partenza di Léris dovrebbe comunque sbloccare l’operazione col Sassuolo, tanto che alcuni media danno Gian Marco Ferrari prossimo a raggiungere Genova per le visite mediche.

D’altro canto, al di là delle mezze conferme di interesse esplicitate da Pirlo, la stampa veneta dà Roberto Pereyra davvero molto vicino alla Sampdoria, tanto che non ci sarebbe da sorprendersi se il check-up clinico fosse addirittura triplo, visto che anche Facundo Gonzalez, secondo i media uruguaiani, domani dovrebbe essere a Genova per firmare con la Samp: “el zaguero campeon del mundo jugarà a préstamo por un año en el equipo de Andrea Pirlo”.

A tal punto, il problema (piacevole) di Pirlo, sarà come utilizzare al meglio ‘El Tucu’… e cioé se sulla fascia al posto appunto di Léris (soprattutto se come sembra l’ottimo Stoppa verrà mandato a fare un anno di maturazione a Catanzaro… un peccato necessario, perché la sua azione, che ha portato al palo di Pedrola, è stata la perla della sfida con la Ternana), oppure in sostituzione di Verre (sulle cui tracce resta il Palermo) ed allora, in caso di assegnazione del 10 di Verre a Pereyra, al posto di Léris, potrebbe magari nel frattempo arrivare un ipoteticamente svincolato dalla Reggina, Rigoberto Rivas.

Tornando al match di Terni, una menzione speciale merita Bereszyński, che sebbene sia dato con le valigie in mano, ha onorato la fascia da capitano, con una prestazione degna di un nazionale polacco e che ben spiega l’interesse che l’Empoli sta dimostrando per lui. Del resto, se la contropartita fosse Petar Stojanović (tre anni in meno e uno stipendio minore, a fronte di una resa presumibilmente simile), Pirlo potrebbe continuare ad utilizzare il jolly Depaoli, più o meno avanti sulla fascia destra, a seconda delle necessità.

Chi quasi certamente lascerà la Samp, è Lorenzo Di Stefano, il cui unico handicap è la poca propensione a giocare nel 4-3-3, essendo (come testimoniato da Felice Tufano, nella nostra video trasmissione, Aspettando il Campionato) una classica seconda punta, che dà il massimo alle spalle di un centravanti boa. Per il catanese, reduce dalla positiva esperienza a Gubbio, si prospetta un nuovo prestito al Lecco, sempre che al team del lago venga confermata la Serie B.

La campagna di rafforzamento dell’Academy blucerchiata ha registrato il trasferimento a Bogliasco (in prestito dall’Inter) di Davide Balduzzi, un esterno classe 2007 e l’ingaggio di Lorenzo Paratici, attaccante del 2008 figlio di Fabio, ex dirigente di Sampdoria, Juventus e Tottenham, ma si punta anche ad arricchire la rosa, pescando nel mercato internazionale, come nel caso di di Thiago Sá Gomes Scarpino, altra punta, classe 2005, con doppio passaporto, del Rio Branco (Brasile) e dello svedese Edvin Devic, classe 2006, del Sundsvall.

Inoltre nelle amichevoli disputate finora dalla Primavera, sono già scesi in campo anche altri tre giovani (Benzemia, Kasza e Santos), presumibilmente in prova.