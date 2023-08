Sampdoria, la vendita libera è partita bene: abbonamenti a quota 13.300

Genova. La cifra dei 12 mila abbonamenti rinnovati in prelazione per la Sampdoria è già agli archivi. Dopo il primo giorno di apertura della vendita libera la Società comunica che il numero è già salito a quota 13.300.

Il termine ultimo è infatti fissato per venerdì 18 agosto. La società continua a consigliare il metodo di sottoscrizione online, più comodo e veloce.

Ieri la Federclubs ha fatto un post su Facebook per rimarcare l’impegno del gruppo Cajenna, che dall’anno scorso hanno catalizzato il tifo in Gradinata Nord e a luglio si è affiliato: “La Nord rinasce con cori e coreografie − scrivono − compaiono i primi oggetti di merchandising e a gennaio parte il primo pullman con destinazione Reggio Emilia. L’affiliazione alla Federclubs, avvenuta a luglio, è in ordine cronologico solo l’ultimo dei tanti passi compiuti in così poco tempo. Tutto ciò, è bene sottolinearlo, nella stagione più drammatica della nostra storia. Adesso, alle porte di quello che deve essere il campionato della rinascita, è necessario che tutti coloro che possono si abbonino con amore in Nord e la colorino sempre più di blucerchiato. Solo così si potrà dare un aiuto concreto alla Samp e a questi magnifici ragazzi. La battaglia sarà dura, i Cajenna sono pronti, lo spettacolo non mancherà”.

Intanto l’amore per la Sampdoria invade anche le tipiche località di villeggiatura dei genovesi: a Garessio il 12 agosto inaugura un nuovo Sampdoria club. L’appuntamento è al Magic Bar di via Federici alle 19,30.