Sampdoria, in arrivo anche Esposito e Ghilardi

Genova. Tre settimane di tempo per ‘svecchiare’ la rosa e tagliare di brutto un monte ingaggi attualmente insostenibile per una società da ristrutturare, che non può permettersi i costi che comportano i vari Bereszyński, Conti, A. Ferrari, Murru, Lèris, Vieira, Verre, De Luca, La Gumina, tanto più che sull’altaredel conto economico sono stati già sacrificati giocatori ben più funzionali ad un immediato tentativo di risalita in Serie A, quali Audero, Augello, Falcone, Gabbiadini e perché no, anche il ‘non rinnovato’ Quagliarella…

Certo, bisogna essere consci del fatto che le attuali finanze della società possano di conseguenza consentire solo l’arrivo di giocatori in prestito dai costi bassi, che però devono avere dalla loro buone doti tecniche e tanta fame, per correre come lepri su e giù per il campo (che poi è quello che serve in serie cadetta), magari sostenuti da un ‘volpone’ per reparto (due già ci sono: Borini e Ricci ed il terzo Gian Marco Ferrari sta arrivando.

Senza tanti voli pindarici, alla data odierna, volendo giocare a fare il direttore sportivo della Sampdoria, ma soprattutto tenendo conto degli spifferi di radio mercato, questa potrebbe essere la formazione, con tanto di alternative:

Stanković (Ravaglia, Farroni); Depaoli (Paoletti), Pellegrino (Ghilardi), GM Ferrari (Lötjönen), Giordano (Barreca); Benedetti (Malagrida), Ricci (Panada), Barrenechea (Girelli/Askildsen); Pedrola (Delle Monache), Esposito (Montevago/Di Stefano), Borini (Stoppa).

Quanto sopra perché, a fronte del prestito di Audero all’Inter (oneroso e con possibile obbligo di riscatto), l’arrivo di Stanković e Farroni viene ormai dato per quasi assodato, come pure il prestito da parte del Verona di Daniele Ghilardi, mentre per Marco Pellegrino si resta in attesa della risposta dell’Atletico Platense, che ha nel frattempo rifiutato l’offerta del Velez Sarsfield.

Preso atto che Estanis Pedrola ha già calcato il verde di Bogliasco, la maglia assegnata a Barrenechea è una idea di Pirlo, che a fine agosto può anche diventare una realtà, mentre magari non ci sarà da aspettare tanto per Sebastiano Esposito, visto i buoni rapporti che la cessione di Audero ha aperto con i nerazzurri. Attaccante di belle speranze, il compaesano di Quagliarella ne potrebbe raccogliere più che onorevolmente l’eredità, visto quanto (nonostante la giovane età: 21 anni) ha già fatto vedere con le maglie di Spal, Venezia, Basilea, Anderlecht e Bari, dopo gli esordi con l’Inter, a poco più 16 anni, in Europa League e Serie A.

Piede educato, veloce ed anche ben strutturato fisicamente, ha un’evidente facilità di tiro ed un discreto colpo di testa… un nuovo Quagliarella, per dirla in breve…