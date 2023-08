Sampdoria: fotografia di entrate ed uscite a pochi giorni da fine mercato

Genova. Saranno giorni caldi, quelli che mancano da qui al gong di chiusura di un calciomercato estivo molto movimentato, non solo a livello di prima squadra, ma anche per l’Academy.

Oltre ai giocatori cui, a fine giugno, non è stato rinnovato il contratto (Quagliarella, Djuričić, Nuytinck, Murillo,Rincón, Jesé, Oikonomou) e a quelli rientrati alle società di appartenenza, per fine prestito (Lammers, Turk, Zanoli, Amione, Günter, Winks, Ilkhan, Sabiri, Pussetto, Cuisance, più i Primavera Ivanović, Segovia, Cecchini Muller, Di Mario, Savio, Miettinen), non fanno più parte della rosa della Sampdoria, i ceduti definitivamente Augello(Cagliari), Falcone (Lecce), Léris (Stoke City), Gabbiadini (Al Nasr), oltre ai giovani Di Stefano (Lecco), Trimboli (Mantova), Ercolano (Latina), Migliardi (Novara), D’Amico e Tozaj (Avellino), Somma (Pro Patria), Metlika (Virtus Verona), Villa (Pineto), Kurti (Hellas Verona), come neppure quelli ceduti in prestito e cioè Audero (Inter), Bereszyński(Empoli), Stoppa (Catanzaro), Saio (Brindisi), Gerbi (Lumezzane), Gega e Sepe (Alessandria) e Raspa (Sestri Levante).

Un non indifferente alleggerimento della rosa (e del monte ingaggi), cui nel frattempo hanno fatto fronteun poker di entrate definitive: Borini e Ricci (Fatih Karagümrük), Barreca (Cagliari), Girelli (Lecco) e molti prestiti ricevuti: Stanković e Esposito (Inter), Pedrola (Barcellona), González (Juventus), Stojanović (Empoli), Panada (Atalanta), Ghilardi (Hellas Verona), Lemina (PSG), Djalti (Olympique Marsiglia), con rafforzamenti dell’Academy con Langella (Entella), Alesi (Milan), Sá Gomes (Rio Branco) e Ovalle Santos (Gallarate).

Se la partita d’esordio con la Ternana, aveva dato idea di essere sulla ‘buona strada’, la successiva con il Pisa ha attestato (sia pur con un differente risvolto dopo l’ingresso in campo di Borini e Ricci) che almeno due lacune vanno, per forza di cose, sistemate.

La prima è quella di un difensore centrale che dia ordine e tranquillità alla difesa (Gian Marco Ferrari era l’uomo giusto, anche se va registrata la svolta delle dichiarazioni del mister del Sassuolo, che all’improvviso lo ritiene funzionale alle sue necessità), perché se il primo goal del Pisa è nato da un banale errore di impostazione dal basso, il secondo è stato preso, in modo maldestro, al centro di una difesa schierata… Vedremo nei prossimi giorni se l’aver rimesso Ferrari in gruppo, da parte di mister Dionisi, è un bluff di mercato o meno…

Quello da cui tuttavia il gioco di Pirlo non può prescindere (ma è così con tutti gli schemi), è un centravanti che la butti dentro… il mancato stop di La Gumina, solo davanti al portiere e il goal non fatto da De Luca su assist di Pedrola (ma qui Nicolas ha fatto un miracolo) potevano cambiare il volto di un match nato male…

Il tandem di ‘punteros’ difficilmente resterà a vestire il blucerchiato ed almeno uno dovrà cercare gloria in altri lidi… probabilmente sarà La Gumina, per il quale si parla di interesse della Reggiana di Alessandro Nesta, mentre De Luca ha la scusante della ruggine accumulata nella lunga sosta ai box, quindi Pirlo potrebbe decidere di aspettarlo… Anche perché a parte Stefano Okaka, gli altri nomi battuti dai tam tam di radio mercato, non sono tali da assicurare un gap migliorativo… Andrà via pure Daniele Montevago, che potrebbe ripercorrere la strada di Di Stefano, andando a giocare a Gubbio, come la punta appena passata al Lecco.

Perso Massimo Coda, passato alla Cremonese, il primo nominativo circolato è stato quello di Tom Cannon, rientrato all’Everton dal prestito al Preston (Championship) ed a seguire quelli di Giuseppe Di Serio del Perugia, Simeon Tochukwu Nwankwo, detto Simy della Salernitana, Francesco Forte dell’Ascoli, Gennaro Borrelli del Frosinone e poi gli svincolati Ilija Nestorovski (ex Udinese) e Damir Ceter Valencia (ex Bari), per arrivare a Mattia Destro.

Insomma un’autentica caccia al nome, da parte dei media… con i tifosi blucerchiati che – dovendo scegliere fra questi – sui social indicano la preferenza per Okaka (anche lui svincolato come gli ultimi tre di cui sopra), dopo che, via dalla Sampdoria nel 2015, ha vestito le maglie di Anderlecht, Watford, Udinese e Başakşehir, club di Istanbul con cui ha appena rescisso il contratto il 18 u.s. Unico problema, il fatto che le sirene arabe potrebbero indurre il giocatore ad altre scelte.

Restando in Turchia, vi è da segnalare la richiesta di informazioni su Flavio Paoletti da parte del Fatih Karagümrük e per l’ex capitano della Primavera (nel mirino anche di Bellinzona e Parma) sarebbe un interessante sbocco di carriera.

Enunciate e messe in evidenza le due lacune in difesa ed attacco, purtroppo vi è da registrare che a centrocampo (chissà se a proposito Ronaldo Viera troverà una sistemazione in Inghilterra, ad esempio allo Sheffield United), sembra definitivamente sfumata la possibilità di portare in blucerchiato ‘El Tucu’ Pereyra, a quanto pare sul punto di rinnovare con l’Udinese.