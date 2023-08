Sampdoria, Flavio Paoletti ceduto a titolo definitivo al Fatih Karagumruk

Genova. Si vociferava da giorni ed ora è arrivata l’ufficialità: Flavio Paoletti lascia la Sampdoria per trasferirsi in Turchia al Fatih Karagümrük SK.

Un club che in questa sessione di mercato è stato più volte legato alla Sampdoria: dal Fatih, infatti, sono arrivati Borini e Ricci, oltre che il tecnico Andrea Pirlo.

Il giovane centrocampista (classe 2003) è stato ceduto a titolo definitivo e ha firmato un contratto triennale.

Arrivato in blucerchiato nel 2017 (all’età di 14 anni), Paoletti è diventato capitano della Primavera prima di approdare in prima squadra. L’esordio in serie A lo scorso 8 gennaio in Sampdoria – Napoli, quando all’83’ ha preso il posto di Ronaldo Vieira su disposizione di mister Stankovic. Quattro giorni più tardi, il 12 gennaio, la prima da titolare in Coppa Italia contro la Fiorentina. In totale, tra coppa e campionato, con la Samp ha collezionato 12 presenze.