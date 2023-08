Sampdoria: ecco Sebastiano Esposito, per completare l’opera, mancano Gian Marco Ferrari e Pereyra

Genova. Con l’arrivo ormai definito di Sebastiano Esposito, diventano quattro le ‘new entries’ (con Stanković, Ghilardi e Pedrola) azzeccate preventivamente il 10 agosto u.s. quando avevamo ipotizzato la seguente formazione ‘23/24 della Samp: Stanković (Ravaglia, Farroni); Depaoli (Paoletti), Pellegrino (Ghilardi), GM Ferrari (Lötjönen), Giordano (Barreca); Benedetti (Malagrida), Ricci (Panada), Barrenechea (Girelli/Askildsen); Pedrola (Delle Monache), Esposito (Montevago/Di Stefano), Borini (Stoppa) e le possibilità di vedere in blucerchiato Gian Marco Ferrari sono tuttora elevate, come pure buone sono le chance per Marco Pellegrino, mentre tutto tace a proposito di Alessandro Farroni ed addirittura completamente ‘ceffato’ è stato, invece, il nome di Enzo Barrenechea, accasatosi al Frosinone.

L’ingaggio di Sebastiano Esposito dà ulteriore forma al progetto di impostazione di una rosa molto giovane (oggi si era sparsa la voce di un interesse per il 28enne centravanti bosniaco croato del Monza, Mirko Marić) sulla quale Andrea Pirlo possa lavorare al meglio, essendo scevra da scorie di tipo tattico.

Dicevamo prima dello juventino Barrenechea soffiato alla Samp dal team frusinate, ma l’alternativa messa nel mirino è addirittura di un livello superiore, trattandosi di Roberto Pereyra, tentato con un’offerta triennale ‘a crescere’, ma vincolata all’ottenimento della promozione in Serie A. Anche il Santos lo vorrebbe, ma il ‘Tucu’ preferisce restare in Italia e l’ex compagno Pirlo sta usando il suo carisma (abbinato agli euro della società) per convincerlo.

La posizione di Marco Pellegrino è invece subalterna alle scelte del Milan, che – come spiegato ieri – ha una prima scelta nel difensore greco Koulierakis, ma se andasse buca con l’italo argentino (peraltro mancino di piede come Gian Marco Ferrari), alla Samp non mancano le alternative, individuate già nello spagnolo Javi Montero, nel polacco brasiliano Gabriel Knesowitsch e nell’ex doriano Riccardo Gagliolo (anche lui tuttavia di piede sinistro), cui si è aggiunto l’uruguaiano Facundo González Molino, che la Juventus deve decidere a chi dare in prestito (Salernitana, Pisa o appunto Sampdoria).

Certo, per vedere altri giocatori entrare, bisognerà alleggerire il conto economico di stipendi almeno dello stesso importo di quello concesso ai nuovi, perché l’indice di liquidità deve essere tenuto sotto controllo, non solo per gli acquisti, ma anche per gli ingaggi, ragion per cui va chiusa il prima possibile la cessione di Bereszyński, al Sassuolo nell’operazione Gian Marco Ferrari, oppure all’Empoli, che vorrebbe mettere sul piatto della bilancia Petar Stojanović, nazionale sloveno (45 presenze), di pari ruolo e valore del polacco (52 partite con la sua rappresentativa), più a suo agio con mister Andreazzoli, che con Palo Zanetti. L’ex Maribor e Dinamo Zagabria potrebbe essere un innesto niente male per Pirlo, sempre che l’Hellas fosse interessata a riportare a Verona Depaoli, che in effetti in riva all’Adige si è sempre ben distinto.

Altra uscita per togliersi un ingaggio pesante, ma anche per fare qualche sterlina, può essere quella di Mehdi Léris, entrato prepotentemente nei desideri dello Stoke City, team che milita attualmente nella Championship, la seconda divisione inglese.