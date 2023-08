Sampdoria, ecco i convocati per la partita col Venezia. Prima per Lemina

Andrea Pirlo ha reso nota la lista dei 23 blucerchiati convocati per la sfida con il Venezia, in programma oggi mercoledì, al “Ferraris” (ore 20.30) e valida quale terza giornata della Serie BKT 2023/24. Prima chiamata per Noha Lemina (92). Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Ravaglia, Stankovic.

Difensori: Depaoli, Ferrari, Ghilardi, Giordano, González, Murru, Stojanovic.

Centrocampisti: Askildsen, Malagrida, Panada, Ricci, Verre, Vieira, Yepes.

Attaccanti: Borini, De Luca, Delle Monache, La Gumina, Lemina, Montevago, Pedrola.