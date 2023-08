Sampdoria, dopo Salvatore Esposito, fatta anche per Facundo González e Petar Stojanović

Sono partiti dalle due ‘tessere’ che il mister si è portato dalla Turchia (Borini e Ricci, pur sapendo che per il secondo era necessario pazientare il giusto), hanno deciso assieme di visionare in ritiro tutti i tesserati, pur consci che le pedine più luccicanti sul mercato bisognava sacrificarle sull’altare del conto economico (Gabbiadini, Augello, Falcone e Audero) e poi – sempre con particolare attenzione al bilancio – hanno cominciato a portare a Bogliasco un nucleo di giovani, tra i quali si sono già guadagnati il posto in squadra Stanković, Pedrola e Ghilardi, in aggiunta al rinato Yepes e ai rientranti dai prestiti Benedetti, Giordano e Askildsen, ben sette giocatori nati nel terzo millennio, senza contare quelli che a Terni sono rimasti in panchina.

E non è finita qui, perché Sebastiano Esposito ha già fatto le visite mediche, mentre Facundo González è già arrivato a Genova ed i tifosi doriani si immaginano una coppia di centrali difensivi (con Ghilardi) campioni e vice campioni del mondo Under 20, possibilmente con un Gian Marco Ferrari a fare da balia, magari al posto dell’altro Ferrari, Alex, che potrebbe raggiunge il mentore Ranieri.

Se ai giocatori citati, aggiungete Dalle Monache, Tantalocchi, Lötjönen, Panada, Girelli, Malagrida, Vitale, Montevago, Leonardi, Paoletti, Di Stefano, Stoppa (tutti presenti al ritiro estivo), ne risulta una delle rose più giovani del panorama italiano, anche se è chiaro che ad alcuni di questi andrà trovata una sistemazione in team che possano concedere gli spazi indispensabili alla loro crescita.

E’ il caso di Stoppa (destinato al Catanzaro) e Di Stefano (al Lecco) che la Samp troverà da avversari nel lungo cammino del campionato di Serie B, ma anche di Paoletti, a quanto pare nel mirino degli svizzeri del Bellinzona.

Ci sarà un ringiovanimento anche nella sostituzione di Bereszyński con Stojanović (anche per lo sloveno già programmati i test clinici), un esterno tra l’altro più consono del polacco al gioco di Pirlo, stante le buone doti tecniche che lo spingono spesso e volentieri in avanti (cosa che piaceva a Andreazzoli e meno a Zanetti), a sfruttare la propensione al dribbling sulla fascia, che il mister doriano vorrà sfruttare con l’eventuale copertura di Depaoli.

Ma la ‘lode’ al voto di mercato della Samp, arriverà probabilmente solo se verrà portato a compimento l’ingaggio del ‘Tucu’, Roberto Pereyra, la cui fumata bianca comporterà (per obblighi di conto economico) il via libera al Palermo per Valerio Verre, finora uno dei più positivi, ma sacrificabile in ottica dell’argentino. ex Udinese.

Nel frattempo, è stato dato in prestito all’Alessandria (dove già era andato Ertijon Gega) anche Alfonso Sepe, ex Primavera, classe 2002, reduce dall’esperienza al San Donato Tavernelle.