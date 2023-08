Sampdoria, Depaoli rinnova fino al 2028. Gonzalez arrivato a Genova

Genova. Sampdoria-Depaoli, la storia continua. Oggi è arrivata l’ufficialità del rinnovo del contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del difensore fino al 30 giugno 2028. Il difensore conta 44 presenze e una rete con la maglia blucerchiata, segnata proprio sabato scorso a Terni. In uscita invece è stato ufficializzato Alfonso Sepe. Si tratta di un prestito all’Alessandria Calcio.

I principali siti di calcio mercato, a partire da dimarzio.com rilanciano l’arrivo di Facundo Gonzalez a Genova. Il difensore centrale uruguaiano, classe 2003, che la Juventus ha acquistato dal Valencia, è in città per le visite mediche e la firma del contratto, un prestito secco con l’obiettivo di fargli fare esperienza.

Questa la presentazione che aveva fatto la Juventus all’atto dell’acquisto: “Gonzalez, dopo aver lasciato l’Uruguay a quattro anni per trasferirsi in Spagna, si accasa all’Unión Deportiva Vista Alegre di Castelldefels. A nove, poi, passa all’Espanyol ed è lì che, di fatto, si forma calcisticamente. Otto annate dopo – nel luglio del 2019 per la precisione – approda appena sedicenne al Valencia, club con il quale totalizza 37 presenze in Seconda Squadra, di cui 17 soltanto nell’ultima stagione disputata. Nel complesso quella 2022/2023 è un’annata estremamente positiva per lui, soprattutto in Nazionale. Con l’Uruguay Under 20 González prende parte al Mondiale di categoria che si disputa in Argentina e lo vince da protagonista giocando tutte e sette le partite, sempre al centro della difesa. Mancino, alto più di un metro e novanta, Facundo è un giocatore molto fisico, ma allo stesso tempo anche tecnico e veloce. Un difensore centrale moderno”.

Mini-abbonamento

Intanto la Società comunica che per le prossime due gare casalinghe con Pisa e Venezia, seconda e terza giornata della Serie B, sarà possibile sottoscrivere un mini abbonamento digitale a un prezzo speciale. La vendita è cominciata oggi, lunedì 21 agosto, online su ticketone.it, al Sampdoria Service Center c/o SampCity, via XX Settembre 252r, nelle rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale (clicca quiper cercare la rivendita più vicina.

Prezzi: tribuna d’onore 320 euro; tribuna inferiore 125 euro (60 euro under 18); distinti 60 euro (30 euro under 18); gradinata Nord 30 euro (under 18 25 euro)

Tutti i bambini di qualsiasi età dovranno essere muniti di titolo di ingresso.

Sampdoria-Pisa. Clicca qui per la singola gara.

Sampdoria-Venezia. Clicca qui per la singola gara.