Sampdoria, contro il Novara (1-0) meglio le seconde linee

Genova. Ad una settimana dall’inizio delle ostilità ufficiali, l’amichevole col Novara ha evidenziato in modo netto quelle che sono gli attuali punti di forza di questa rosa (Audero, Borini ed un buon sistema di gioco) e le evidenti lacune della rosa (un paio di difensori centrali che oltre a difendere, abbiano dimestichezza con la palla ed un centravanti vero).

Con questi giocatori:

Audero; Depaoli (80°Paoletti), Ferrari (70° Vieira), Murru, Giordano (80° Barreca); Malagrida (45° Bereszynski), Yepes (70° Panada), Verre (70° Benedetti); Léris (80° Di Stefano), La Gumina (70° De Luca), Borini (70° Stoppa).

A disp.: Saio, Ravaglia, Vitale, Lotjonen).

La salita in Serie A appare come una scalata molto difficile, anche se va riconosciuto, a Pirlo, il merito di aver impostato bene la squadra, tanto che – al di là del valore degli interpreti – tutti sanno recitare il loro copione… Quindi, dato che quello che manca lo hanno capito tutti, dirigenti compresi, non resta che aspettare che – in qualche modo – vi si ponga rimedio… senza correre dietro ad ulteriori centrocampisti, visto la marea che già ci sono in rosa.

A tal proposito, quello che veniva dato come un arrivo certo (Gonzalo Albrego), sembra sia saltato, mentre sulle tracce di Maistro, oltre a Cremonese e Spezia, ora è arrivato anche il Bari.

Audero è un valore aggiunto inestimabile, ma se serve cederlo per avere Gian Marco Ferrari ed un altro difensore che dia del tu al pallone, il sacrificio andrà purtroppo fatto…

Poi è chiaro che se il cash dovesse arrivare grazie alla partenza di Léris (oltre al Monza, adesso è saltata fuori anche l’Udinese), tanto meglio, visto che il franco algerino non è che dia il meglio di sé nel ruolo di esterno alto, almeno da quanto visto contro il Novara.

Chissà che non possano arrivare anche un po’ di ‘petroldollari’ dall’Arabia Saudita, visto che il tecnico polacco dell’Abha Club è interessato al connazionale, come del resto anche a Ranieri non dispiacerebbe portarsi in Sardegna Alex Ferrari, che col gioco di Pirlo mostra evidenti difficoltà a far girare la sfera.

Insomma, qualcosa in mezzo alla difesa e sul terminale offensivo va fatto… se si vuole mettere Pirlo in condizioni di provare a risalire subito in Serie A.