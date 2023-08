Sampdoria, chi in porta, se parte Audero? Consigli, Paleari o Nicolas?

Genova. Prima di dare conto ai lettori di Genova 24 delle ultime notizie di calcio mercato riguardanti la Samp, proviamo a fare qualche considerazione su quanto emerso nell’amichevole con l’Alessandria, che comunque – come avevamo anticipato nei giorni scorsi – ha nel frattempo annunciato di aver acquisito, dal Doria, il diritto alle prestazioni sportive del difensore italo albanese Ertijon Gega, che ha sottoscritto coi grigi un contratto, a titolo temporaneo, sino al 30/6/24.

Le note positive, del match, sono emerse principalmente nel primo tempo, in cui gli attori scelti da Andrea Pirlo hanno saputo interpretare le idee del suo gioco, che prevede una partenza dal basso, non sterile, ma soprattutto diversa da quella che in passato abbiamo visto dettata da altri tecnici che lo hanno preceduto a Bogliasco. In fase di giro palla, fra il portiere ed i due centrali, i due difensori laterali, invece di allargarsi quasi sulle linee laterali, vanno a dettare il passaggio nella posizione di mediano, ai due lati del regista… e bisogna dire che l’attitudine a tale ruolo, sia di Depaoli che di Giordano (lo stesso vale per Paoletti, mentre Barreca sembra meno disposto a questi movimenti, preferendo le classiche ‘sgasate’ sulla fascia) ha agevolato il veloce interscambio di palla, condotto da Yepes Laut, bravo nella costante ricerca del fraseggio e della profondità al momento opportuno, in combinazione con i piedi buoni di Verre e Malagrida.

Un’idea di gioco che troverà maggior respiro col piede mancino di Gian Marco Ferrari (anche se va riconosciuto che Murru si è ben disimpegnato, ma non si sa quali garanzie potrebbe dare in fase difensiva, contro avversari più agguerriti) e soprattutto se, come centrale di destra, dovesse arrivare un giocatore più tecnico di Alex Ferrari, che non a caso si troverebbe sicuramente meglio con quanto richiesto ad un difensore da un tecnico come Ranieri, che non a caso lo vorrebbe a Cagliari.

Non si sono disimpegnati male, quando chiamati in campo nella ripresa, nemmeno il tosto Vitale (trasuda l’esperienza nei campi caldi della Sicilia) e il classico Panada, che in una ventina di minuti è stato provato prima come mezzala e poi come regista, sempre dimostrando personalità.

Fra gli attaccanti, quello che ha guadagnato più punti, è stato La Gumina, non tanto per il goal, ma per la ‘cazzimma’ (abbinata a tanta voglia) messa in campo, mentre Di Stefano (una classica seconda punta), se chiamato a giocare largo nei tre davanti, forse darebbe il meglio di sé, a sinistra, potendo rientrare al tiro col piede destro… ma lì c’è l’insostituibile Borini e nella stessa posizione amano giostrare Stoppa e Delle Monache.

Tornando a parlare di mercato (abbiamo già detto all’inizio di Gega all’Alessandria), continua il lavoro di sistemazione dei giovani ‘in surplus’, che fa registrare le attenzioni dell’Ancona per Marco Somma (di ritorno dopo la positiva stagione al Pontedera) e quelle di Latina, Lucchese e Pescara per Marco Bontempi (metà torneo con Arzignano e metà con Fiorenzuola), ma quello che soprattutto interessa ai tifosi sono le notizie riferite alla prima squadra e dunque analizziamo le news odierne…

In relazione alla voce di un possibile arrivo a Bogliasco di Consigli (in caso di partenza di Audero), l’opinionista di alcune nostre video trasmissioni, Massimiliano Lucchetti (autore di interessanti libri sui portieri), nel riconoscere che si tratterebbe di un grande colpo, obietta giustamente sui problemi legati ai costi d’ingaggio (suggerendo, visto che Gori si è accasato al Monza, gli interessanti nomi di Alberto Paleari del Benevento e Nicolas Andrade del Pisa). Tuttavia, lo stesso discorso era valido anche per Gian Marco Ferrari e quindi può trovare attuazione anche con Consigli, soprattutto alla luce delle recenti dichiarazioni di Consigli, attestanti il fatto che se continua a giocare, lo fa per passione… E in quale posto potrebbe farlo, meglio che a Bogliasco?

Dicevano prima delle richieste di Ranieri per Alex Ferrari, che la Samp potrebbe sostituire con Xavier Mbuyamba, se la dirigenza del Volendam abbasserà le pretese, oppure con il giovane italo argentino Marco Pellegrino, che milita nel Club Atletico Platense, nome sul taccuino del ‘Mancio’, che vorrebbe strapparlo all’Under albiceleste, per portarlo in azzurro, mentre è da escludere Facundo Gonzalez, che la Juve darà alla Salernitana.

E’ uscito anche il nome del frusinate Giuseppe Caso, un’ala sinistra abile nell’uno contro uno e nelle accelerazioni sulla fascia mancina, ma a ben pensarci – al di là della valutazione economica – tale ruolo non è certo fra le contingenti esigenze di Pirlo, che ha ben altre urgenze da sistemare.