Sampdoria: Audero va all’Inter, da Barcellona arriva Pedrola

Genova. Giornata convulsa per il mercato blucerchiato, tanto da andare a dormire con la convinzione di poter considerare chiuse un paio di operazioni, la più importante delle quali, trapelata dalle parole del suo agente, è il passaggio di Emil Audero all’Inter.

Ancora nessuna certezza sulla formula, ma il sospetto è che possa trattarsi di un prestito, evidentemente ritenuto necessario per liberarsi del suo ingaggio (nell’esercizio corrente), contando su un futuro aumento della valutazione del giocatore, grazie al fatto di andare a difendere la porta nerazzurra.

Ancora da capire se in analogia, anche l’Inter cederà in prestito al Doria, Filip Stankovic, il figlio di Dejan.

L’altra operazione data per definita, è invece, per fortuna, in entrata e si tratta di una bella scommessa (si spera vincente alla Icardi), proveniente dalla ‘cantera’ del Barcellona, lo spagnolo Estanis Pedrola, un esterno offensivo, che gioca nella squadra B catalana (28 partite e 9 gol), che dovrebbe arrivare in prestito anche lui, ma con obbligo di riscatto e diritto di ‘recompra’ per gli spagnoli, con una percentuale per gli stessi in caso di futura rivendita.

E’ invece finito alla Cremonese, Gonzalo Abrego, del Godoy Cruz e pur non conoscendone il reale valore, forse è il minore dei problemi per la Samp, vista la miriade di centrocampisti in rosa.

E’ solo una voce, ma molto gradita, quella che accosta alla Sampdoria il centravanti (lo ha fatto anche con la Nazionale della Croazia, 31 presenze e 8 goal) Bruno Petkovic (già 5 anni in Italia, dal 2013 al ’18) e poi tornato in patria, alla Dinamo Zagabria, dove in 135 partite ha segnato 43 reti. Siamo in presenza di una prima punta moderna, dal fisico imponente e ciò nonostante con una buona tecnica individuale e una discreta velocità, che gli consente di fare il lavoro sporco per mandare a rete i compagni che si inseriscono da dietro, fermo restando che non gli manca la capacità di concludere l’azione in proprio, anche in acrobazia. Insomma la punta giusta per il 4-3-3 di Andrea Pirlo.