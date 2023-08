Sampdoria, arrivi e partenze: via Léris e Bereszynski. Esposito a Bogliasco: “Scelta più giusta per me”

Genova. Gente che va, gente che viene. La Sampdoria continua a essere molto attiva sul mercato. Se nel pomeriggio la Società comunica di aver ceduto a titolo definitivo Léris allo Stoke City e Bereszynski a titolo temporaneo con diritto di opzione all’Empoli, a Bogliasco è arrivato Sebastiano Esposito, l’attaccante in prestito dall’Inter e proveniente da una famiglia di calciatori: il padre è allenatore in promozione, mentre i fratelli giocano entrambi nello Spezia. Sebastiano (classe 2002) vestirà la maglia blucerchiata dopo esperienze con Basilea, Anderlecht e Bari.

Arriva da Castellammare di Stabia, luogo di nascita di Fabio Quagliarella, che lui definisce “Inarrivabile e giocatore fantastico”.

“Le sensazioni sono tutte positive – racconta nell’intervista realizzata per il canale youtube blucerchiato − penso di essere arrivato in un club che non ha bisogno di presentazioni“.

Non c’era solo la Sampdoria nella trattativa, rivela: “C’erano più squadre, ma alla fine ho deciso di venire qui, mi sembrava la scelta più giusta per la mia carriera e anche per una questione morale: questa è una piazza molto importante che merita palcoscenici migliori di questi”.

Tra le motivazioni della scelta ce n’è anche una tecnica: “Sono adatto al modo in cui gioca Pirlo, mi sposo con questo modo di giocare” e la voglia di rivincita è tanta: “Se ho cambiato tante squadre in questi 4-5 anni un motivo ci sarà, voglio togliermi qualche sassolino dalla scarpa”.

Il campionato di Serie B lo conosce bene: “Ogni anno le squadre sono sempre più organizzate e costruite molto bene. Non conta come giochi, con chi giochi, quei tre punti possono fare la differenza, mi aspetto di fare più punti possibili”.

L’anno scorso i tre fratelli Esposito hanno giocato tre finali nella stessa giornata: l’11 giugno. Sebastiano Bari-Cagliari, Salvatore Spezia-Verona e Francesco Pio Italia-Uruguay under 20. “Con loro ho rapporto molto forte − racconta − la cosa principale per me è la famiglia, poi viene tutto il resto. Non siamo così vicini da quando avevano 10-12 anni, io ho fatto diverse esperienze all’estero, siamo molto contenti ma quando si entra in campo io almeno non farò sconti a nessuno”.

Ai tifosi della Sampdoria dice: “Ce la metteremo tutta e non mancherà mai l’impegno, daremo il 110% in campo, sono sicuro faremo un grande campionato”.