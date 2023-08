Sampdoria, annunciato Lemina dal Psg

Genova. Le voci di mercato erano fondate: Noha Lemina, giovane attaccante di proprietà del Paris Saint Germain, è un giocatore della Sampdoria.

Classe 2005 sarà a disposizione di Pirlo fino a giugno 2024 con la formula del prestito senza obbligo di riscatto.

Per Lemina, nato a Libreville, Gabon, fratello di Mario (che in Italia ha giocato nella Juve, ma non negli anni di Pirlo), può giocare sulla trequarti, ma anche ala.

Il giovanissimo giocatore ha fatto tutta la trafila nelle giovanili del Psg e per lui si tratta della prima esperienza internazionale.

Il fatto che la Sampdoria abbia concretizzato un acquisto con il Paris Saint Germain stuzzica i tifosi sulle alleanze qatariote del nuovo proprietario Andrea Radrizzani e sulle prospettive societarie.