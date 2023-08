Sampdoria: Andrea Pirlo con la testa rivolta al Venezia ed al calciomercato

Genova. Naufragato l’attraversamento da una sponda all’altra del Bisagno da parte di Coda, secondo radio mercato ci si sta provando adesso con George Alexandru Pușcaș, attaccante del Genoa e della nazionale rumena, che i rossoblù hanno dovuto riscattare dagli inglesi del Reading, stante l’obbligo legato all’avvenuta promozione in Serie A, che aveva già sfiorato l’anno prima, nel prestito sotto la Torre Pendente, dove in effetti aveva fornito un rendimento superiore a quello espresso col Grifone.

Scoperto e lanciato in Serie A nell’Inter di Roberto Mancini, Pușcaș (27 anni) ha avuto discrete esperienze anche a Bari, Benevento, Novara e Palermo ed è ora nella lista dei partenti del Genoa, ma stentiamo a pensare in quella che Pirlo ha presentato ai suoi dirigenti, alla ricerca di un eventuale nuovo centravanti…

Gli uomini mercato della Samp, comunque continuano a definire interessanti operazioni, in entrata. nel mondo dei giovani. Questa volta è toccato al greco Charalampos Georgiadis, terzino ambidestro del 2005 del Paok Salonicco, nel giro dell’Under 21 ellenica, ovviamente arrivato in prestito, ma con diritto di riscatto.

Avevamo già anticipato ai lettori di Genova 24 ed Ivg Sport il fatto che a Bogliasco si stava visionando, in prova, lo svedese del Sundsvall, Edvi Devic ebbene l’entusiasmo del ragazzo, per la buona riuscita dello stage, lo ha portato ad annunciare, sul profilo Instagram, il suo ingresso nel pianeta Sampdoria.

Ma non finisce qui, anche dalla Polonia arrivano news di un altro giovane calciatore, Jan Ziółkowski, per il quale la Sampdoria avrebbe avanzato una richiesta al Legia Varsavia, la squadra dalla quale nel 2017 è stato prelevato Bereszyński. Il ragazzo (del 2005) è però un difensore centrale dal fisico imponente (1,94 d’altezza) ed ha già difeso i colori della Under 18 della sua nazione.

Ma soprattutto l’oscuro oggetto dei desideri, resta Cher Ndour, il talento del Paris Saint-Germain.

Per tanti giovani che varcano il cancello d’entrata del Mugnaini, ecco che si è chiuso definitivamente alle spalle la porta, Flavio Paoletti, l’ex capitano della Primavera di Felice Tufano, che la Samp ha ufficialmente comunicato di aver ceduto al Fatih Karagümrük, mentre sarà probabilmente solo un arrivederci quello di Mattia Vitale, che dopo due mesi passati a studiare alla scuola Pirlo, è destinato a tornare in prestito al Catania.

Diversamente sarà moto difficile, per Marco Bontempi, tornare a Bogliasco, visto che il suo futuro sarà presumibilmente con la maglia della Lucchese o dell’Arezzo.

Tornando a parlare della prima squadra, ‘El Tucu’ Pereyra continua a sfogliare i petali della margherita, cominciando a spazientire i tifosi del Doria, ma forse non Pirlo, che nel frattempo per la partita col Venezia ha diramato queste convocazioni:

Portieri: Ravaglia, Stanković (rinunciando quindi al terzo).

Difensori: Depaoli, Ferrari, Ghilardi, Giordano, González, Murru, Stojanović (mancano gli infortunati Barreca e Conti).

Centrocampisti: Askildsen, Malagrida, Panada, Ricci, Verre, Vieira, Yepes (assenti gli infortunati Benedetti e Girelli, oltre al partente Vitale).

Attaccanti: Borini, De Luca, Delle Monache, La Gumina, Lmina, Montevago, Pedrola (manca Esposito in via di ripresa).