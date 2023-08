“Salvate la Sampdoria Women, simbolo di uguaglianza di genere”, l’appello del Centro per non subire violenza

Genova. “Il Centro Per Non Subire Violenza, da sempre a sostegno delle donne, chiede alla società blucerchiata di trovare il modo per rendere sostenibile la partecipazione delle ragazze alla serie A”. Con queste parole inizia il comunicato stampa diffuso questo pomeriggio per chiedere di mantenere la squadra femminile, divenuta in questi ultimi anni un vero e proprio riferimento sportivo ma anche sociale.

“Le squadre di calcio femminile come la Sampdoria Women sono l’esempio concreto che si sta cambiando la la mentalità, che le donne del calcio stanno rompendo gli stereotipi di genere – continua il comunicato stampa – Il calcio femminile ha avuto un impatto sociale significativo. Ha contribuito a promuovere l’empowerment delle donne e a sfidare gli stereotipi di genere. Il calcio femminile è diventato il simbolo della lotta per l’uguaglianza di genere nello sport. Le giocatrici hanno sostenuto la parità di opportunità, la parità di trattamento salariale tra i generi”.

“Il Centro Per Non Subire Violenza, a sostegno delle donne nel loro percorso di fuoriuscita dalla violenza, ha come mission il cambiamento culturale contribuendo allo sradicamento degli stereotipi di genere, l’empowerment delle donne, l’uguaglianza di genere in tutti gli ambiti. Non possiamo permettere che ci sia uno scioglimento della squadra Sampdoria Women, una perdita di lavoro dello staff e delle ragazze, che a luglio da calcio dilettantistico erano passate al professionismo chiediamo che la società blucerchiata trovi la soluzione economica. Non vogliamo che a rimetterci siano sempre le donne!! Il nostro appello contribuirà a dare maggiore visibilità a questa situazione e vogliamo essere vicine alle ragazze per tutelare il loro lavoro”